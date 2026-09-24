迪士尼流媒体四年内第四次涨价：Disney+、Hulu 最高涨 2.5 美元，ESPN 捆绑包同步跟涨

IT之家 9 月 24 日消息，迪士尼当地时间 9 月 23 日宣布上调美国市场 Disney+ 和 Hulu 多项订阅价格，这是该公司继 2025 年 9 月涨价后再次调整流媒体资费。

此次调价对新订阅用户即时生效，现有订阅用户将在 10 月 21 日或之后的下一轮计费周期开始适用新价格。

此次涨幅最大的是无广告的 Premium 档位。Disney+ 和 Hulu 的月费均从 18.99 美元（现汇率约合 127.5 元人民币）上调至 21.49 美元（现汇率约合 144.3 元人民币），上涨 2.50 美元（现汇率约合 16.8 元人民币），涨幅约 13%。含广告的独立订阅计划涨幅较小，均从 11.99 美元（现汇率约合 80.5 元人民币）涨至 12.49 美元（现汇率约合 83.9 元人民币）。

同时，部分包含体育和 HBO Max 等其他流媒体服务的捆绑包也同步涨价。无广告的 Disney+ 与 Hulu 捆绑包上涨 2 美元（现汇率约合 13.4 元人民币）至每月 21.99 美元（现汇率约合 147.6 元人民币），而含广告版本的捆绑包维持 12.99 美元（现汇率约合 87.2 元人民币）不变。这意味着，含广告捆绑包目前仅比任一单独订阅贵 50 美分（现汇率约合 3.4 元人民币）。

包含 ESPN 服务的套餐同步涨价。Disney+、Hulu 和 ESPN Select 的捆绑包涨至 21.99 美元（现汇率约合 147.6 元人民币），Premium 版本则达到 32.99 美元（现汇率约合 221.5 元人民币）。Disney+、Hulu 和 HBO Max 的捆绑包价格也有所上调。

本次调价是迪士尼四年内第四次提高流媒体订阅价格。迪士尼在最新财报中披露，其娱乐流媒体业务收入同比增长 11% 至 55.3 亿美元（IT之家注：现汇率约合 371.25 亿元人民币）。

此次涨价并非孤立事件。今年以来，Netflix、Apple TV、YouTube Premium 以及 Amazon Prime Video 均已上调美国市场的订阅费用。Netflix Premium 目前月费为 26.99 美元（现汇率约合 181.2 元人民币），仍为最贵的独立订阅计划，高于 HBO Max 的 22.99 美元（现汇率约合 154.3 元人民币）和 Disney+ Premium 的 21.49 美元（现汇率约合 144.3 元人民币）。

迪士尼最近也在推进 Disney+ 与 Hulu 的整合。公司计划在今年晚些时候推出“单一应用体验”，将两项服务合并至同一应用内。

此外，迪士尼 CEO 乔什 · 达马罗在上月的投资者电话会上表示，公司正在“探索面向消费者的免费产品”，但未就免费服务提供进一步信息。