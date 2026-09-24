微软 12 月 16 日停用 3 款 Microsoft 365 配套应用，个人用户需自行卸载

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（9 月 24 日）发布博文，报道称微软宣布将于 2026 年 12 月 16 日停用 Calendar、People 和 Files 这三款 Microsoft 365 配套应用。

微软于 2025 年面向符合条件的 Microsoft 365 或 Office 365 许可证用户，通过 Microsoft 365 Apps 更新，强制推送上述 3 款配套应用程序，分别负责管理日历、组织联系人以及文件检索功能。

Windows 10、Windows 11 用户可以在系统中搜索 Microsoft 365 companions、Calendar、People、Files 等关键词，查看是否已安装上述三款应用。IT之家附上相关截图如下：

上述 3 款配套应用将在 2026 年 12 月 16 日前停止运行，企业管理设备通常由 IT 管理员移除，不过个人或非受管设备则需手动卸载。

个人用户可以打开“设置 — 应用 — 已安装的应用”，搜索“Microsoft 365 companions”，点击“…”并选择“卸载”。

用户也可在 Windows 搜索中找到 Calendar、People 或 Files 右键卸载，移除其中任意 1 款，会同时删除另外 2 款。

数据方面，由于上述 3 款配套应用的数据保存在 Microsoft 365 服务中，用户卸载或停用不影响现有数据与相关功能。