罗技 G 正式推出 PRO X3 SUPERSTRIKE 鼠标：优化平衡，135hr 续航

IT之家 9 月 24 日消息，Logitech G（罗技 G）在当地时间 23 日启动的 PLAY 2026 趣玩日活动上发布了一系列外设产品，本篇聚焦于其中的鼠标产品线。

此次发布会上的明星角色显然是 PRO X3 SUPERSTRIKE 鼠标。这一型号在继承上代 PRO X2 SUPERSTRIKE 的 HITS 触觉感应触发系统的同时进行了多项优化，售价 6,390 新台币（IT之家注：现汇率约合 1,351 元人民币）。

其整体模具得到优化，更轻盈、操控更平衡；搭载基于 Nordic nRF54 系列的 NxLOGI 定制主控芯片，支持 135hr 以上续航；HERO 2 传感器解锁至 48K DPI 分辨率、930 IPS 追踪速率、90G 加速度。

罗技 G 也带来了 PRO X CONTROL 加厚编织游戏鼠标垫。其尺寸为 460mm × 400mm，表面为全向针织布料，底部则是厚达 6mm 的 Slimflex 泡棉，拥有紧密缝合的边缘和交叉纹理高摩擦底面，售价 2,290 新台币（现汇率约合 484.3 元人民币）。

与此同时，PRO X SUPERLIGHT 2 DEX 与 PRO X SUPERLIGHT 2c 鼠标新增 SE 版本，支持 1kHz 报告速率，续航降至 88hr。两者均为 3,390 新台币（现汇率约合 717 元人民币）。

▲ PRO X SUPERLIGHT 2 DEX SE

▲ PRO X SUPERLIGHT 2c SE

罗技 G 本次还为鼠标产品线带来了以下更新：

G502 X PLUS 新增暮光紫、雪地薄荷配色，4,990 新台币（现汇率约合 1,055 元人民币）；

G502 X PLUS 与 G502 X LIGHTSPEED 鼠标获得固件更新，为传感器解锁 44K DPI / cpi；

G304/G305 X SUPERLIGHT 鼠标新增紫色，2,490 新台币（现汇率约合 526.6 元人民币）。

▲ G502 X PLUS 暮光紫 & 雪地薄荷

▲ G304/G305 X SUPERLIGHT 紫色