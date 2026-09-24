Meta 首款轻量化 VR 眼镜发布：约 100g 重、同类首款 IMAX Enhanced 认证，售 1299.99 美元

IT之家 9 月 24 日消息，Meta 今日在 Connect 大会上发布了旗下首款轻量化 VR 眼镜，类似于古尔曼曾经描述的那款轻量化的 Vision Pro（疑似被砍），名字就叫 Meta VR Glasses。

这款 VR 眼镜重约 100 克（约为 Meta Quest 3 的五分之一），支持 3D 电影、沉浸式体育赛事、游戏和多屏办公，并集成了 Meta AI 智能体。

Meta VR Glasses 由眼镜本体和独立计算盒组成。眼镜负责显示和传感器，而计算、存储及电池等部件集中在通过光学线缆连接的计算盒中，计算盒可夹在口袋或包里。

这款眼镜配备 5K Infinite Display Micro-OLED 显示屏，像素密度达 37 PPD（每度像素数），并采用专门设计的超紧凑型 Pancake 镜片，支持杜比视界和杜比全景声空间音频。

性能方面，Meta VR Glasses 搭载高通新款骁龙 Reality Elite 处理器。计算盒内置电池，可连续播放高分辨率媒体内容最长 3 小时，并支持 45W 快充。

交互方面，Meta 将 AI 智能体直接集成到操作系统中。用户可以通过语音、眼球和自然手势控制设备，例如播放电影、打开应用、调整工作空间或进行搜索，无需使用传统手柄。

影音方面，Meta VR Glasses 成为首款获得 IMAX Enhanced 认证的 VR 设备。Meta 表示，用户可以通过相关服务观看采用 IMAX Enhanced 画幅的部分影片，并支持 3D 电影。

Meta 计划从 11 月开始，在部分国家和地区向 Disney+ 用户提供包括《复仇者联盟》《黑豹》等影片的 3D 版本，同时提供对应的塔图因（星球大战 IP）、复仇者联盟大厦（漫威 IP）等主题观影环境。

此外，Meta 将通过 Disney Immersive Cinema by ILM 应用提供《复仇者联盟 3：无限战争》《星球大战 4：新希望》等影片的 VR 增强版本。Meta 还与 Prime Video、YouTube、DIRECTV、AMC+、Crunchyroll、Plex、ESPN 等平台合作，提供更多 VR 影音内容。

体育方面，Meta 与 ESPN 合作推出“Immersive Sports”沉浸式体育体验，支持 8K 直播和 180° 视角。Meta 表示，设备上市后，每年将提供超过 100 场沉浸式体育赛事，合作方包括 MLB、NBC Sports、TNT Sports 和 UFC。

办公方面，Meta VR Glasses 可提供大尺寸虚拟屏幕，也可以同时显示多个屏幕。设备支持将任意平面转换为键盘和触控板，并通过全彩透视功能让用户继续看到实体桌面、手机及周围环境。

游戏方面，Meta VR Glasses 上市时将提供超过 75 款支持纯手势操作的游戏，同时支持 Xbox Cloud Gaming 云游戏服务，可串流运行更多游戏。

Meta 还公布了“全息通话”功能，可生成用户实时表情和动作对应的数字化身，并通过空间音频呈现对方的位置（目前仅支持 WhatsApp、Zoom 等特定应用）。

Meta VR Glasses 计划于 2027 年春季正式上市，售价为 1,299.99 美元（IT之家注：现汇率约合 8,739 元人民币）。