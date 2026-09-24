罗技 G 带来 TKL 磁轴键盘 PRO X2 RAPID，集成 OLED 竖屏

IT之家 9 月 24 日消息，Logitech G（罗技 G）在当地时间 23 日启动的 PLAY 2026 趣玩日活动上发布了一系列外设产品，本篇聚焦于其中的键盘产品线。

▲ PRO X2 RAPID

罗技 G 时隔 2 年推出新款器件磁轴键盘 PRO X2 RAPID。这一型号依旧采用 80% (TKL) 配列，右上方集成 OLED 屏幕单元，定价 7,290 新台币（IT之家注：现汇率约合 1,542 元人民币）。

其内部为 6 层声学阻尼结构，搭载定制 KS-20 POM 磁轴、定制螺丝式稳定器（PCB 卫星轴），支持触发点设定、快速触发重置、按键优先顺序、KEYCONTROL 功能，拥有 0.05mm 的 Rapid Trigger 步进。

▲ G316 X 75

罗技还扩展了 G316 X 客制化 8kHz 回报率机械键盘家族，新增更为紧凑的 G316 X 75，并为 G316 X 98 提供紫色。两者定价分别为 2,490 新台币（现汇率约合 526.6 元人民币）和 2,990 新台币（现汇率约合 632.4 元人民币）。

▲ G316 X 98 紫色

此外，罗技还推出了高级 PBT 键帽与旋钮套装 G-KEYCAPS，提供 Cloud、Forest、Mecha、Spike 四种主题，用户可根据自身喜好将其用于键盘改装。

▲ G-KEYCAPS Forest

▲ G-KEYCAPS Mecha