苹果播客迈入“可视化”： Podcasts 订阅支持浏览独家视频内容

IT之家 9 月 24 日消息，苹果昨日（9 月 23 日）发布新闻稿，宣布内容创作者未来可在 Apple Podcasts 中，向全球 170 多个国家和地区的订阅用户提供专属视频节目等。

IT之家援引博文介绍，苹果 Apple Podcasts 订阅机制于 2021 年上线，创作者此前可向付费订阅者提供无广告收听、额外音频剧集、抢先收听和订阅者专属内容等权益。

而本次更新首次加入视频支持，创作者未来可通过现有订阅体系发布视频内容，订阅权益将涵盖独家视频剧集、无广告视频、抢先观看和额外视频内容。

该订阅服务目前面向 170 多个国家和地区的听众开放。苹果称，创作者已围绕优质音频内容建立面向听众的直接订阅业务，视频接入后将扩大可提供的内容类型。

苹果今年早些时候推出基于 HTTP Live Streaming（HLS）的视频播客体验。用户可在观看和收听之间切换，以全屏模式播放剧集，并下载视频以便离线观看。

随着 iOS 27 及其他系统更新发布，Apple Podcasts 还扩大了视频支持范围。新增功能包括同步文字稿、章节、媒体链接，以及在 Mac 和 Apple TV 上播放视频播客。