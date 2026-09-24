罗技 G 发布 PRO X3 LIGHTSPEED 头戴式游戏耳麦、Yeti 2 麦克风

IT之家 9 月 24 日消息，Logitech G（罗技 G）在当地时间 23 日启动的 PLAY 2026 趣玩日活动上发布了一系列外设产品，本篇聚焦于其中的音频产品线。

罗技 G 的新一代高端游戏耳机 PRO X3 LIGHTSPEED 依旧采用头戴式设计，拥有 50mm PRO-G GRAPHENE 石墨烯驱动单元，搭配支持 16bit / 46kHz 的“录音室级”可拆卸麦克风。

其支持 10 段 EQ 调节，拥有穿孔人造皮革头带和可旋转记忆泡棉耳垫，续航长达 70hr 以上，定价 7,690 新台币（IT之家注：现汇率约合 1,626 元人民币）。

面向内容创作者，罗技 G 推出了新一代 USB 麦克风 Yeti 2，定价 4,990 新台币（现汇率约合 1,055 元人民币）。

其内置智能语音接近传感器，能够在三维空间内追踪声源位置，实时调节音频设定；支持 AI 驱动降噪，隔离背景干扰；还集成有高分辨率彩色 LED 屏幕。

此外，罗技 G 还为 ASTRO A50X LIGHTSPEED 无线游戏耳机麦克风 + 底座套装新增烈焰红版本，定价则是 12,990 新台币（现汇率约合 2,747 元人民币）。