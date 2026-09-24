科学家首次直接捕捉到系外行星射电信号：疑似来自 63 光年外的极光，磁场强度为地球 2500 倍

IT之家 9 月 24 日消息，美国哈佛 — 史密森天体物理中心的研究团队宣布，该团队利用位于南非的 MeerKAT 射电望远镜阵列，首次直接探测到来自系外行星的射电信号。

相关论文已于当地时间 9 月 15 日以预印本形式发表在 arXiv 平台上，尚未经过同行评审。论文显示，该信号源为距离地球约 63 光年的巨行星 β Pictoris b。

此前，天文学家虽在含行星的恒星系统中探测到过射电信号，但始终无法明确信号来自行星本身还是其母星（恒星）。

此次研究中，团队将射电图像与遥远类星体的精确位置进行比对，确认信号来自 β Pictoris b 而非其母星 β Pictoris。研究人员写道，早期型恒星中没有任何已知的物理机制能够解释所观测到的辐射。

其观测在 2025 年至 2026 年间分四次进行。团队在 0.85 至 3.5 GHz 频段探测到快速、重复且高度圆偏振的射电暴，同时记录到持续存在的背景辐射。圆偏振是极光射电信号的典型特征。

研究人员将这一辐射识别为电子回旋脉泽不稳定性（ECMI）产生的辐射。ECMI 是指电子沿磁场线螺旋运动时产生强烈射电辐射的物理过程，地球和木星的极光射电信号也源于同一机制。

通过分析辐射频率，研究人员计算出 β Pictoris b 在辐射产生区域的磁场强度不低于 1.25 千高斯，约合 1250 高斯。地球表面磁场强度约为 0.5 高斯，木星磁场约为 14 高斯。

论文称，这是人类首次直接测量系外行星的磁场强度，其结果与针对年轻大质量巨行星的发电机理论预测相符。

β Pictoris b 于 2008 年被发现，质量约为木星的 12 倍，自转周期约为 8 至 9 小时。其母恒星 β Pictoris 是一颗约 2300 万年历史的 A6V 型恒星，距离地球约 19.63 秒差距。该行星系统还包含至少两颗已知行星。

荷兰阿姆斯特丹大学天文学家 Joe Callingham 在评价该研究时表示：“如果这一结果能在同行评审中站住脚，将是一个极其令人振奋的进展。”他同时指出，要最终确认极光的存在，还需要观测到射电信号随行星自转周期出现的脉冲变化。

研究团队表示，下一代射电天文观测设备的灵敏度预计将提升约 5 至 7 倍，有望将另外 5 个邻近恒星系统中的 7 颗巨型系外行星纳入同类探测范围。

IT之家附论文地址：

https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.16720。

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