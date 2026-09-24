微软发布 Ink Canvas：数字画布承载用户灵感，AI 降低表达门槛

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（9 月 23 日）发布博文，报道称在 2026 骁龙峰会上，微软在推出诸多 Surface 硬件新品外，还展示推出 Microsoft Ink Canvas。

定位方面，IT之家援引博文介绍，Microsoft Ink Canvas 是面向 Windows 11 设备的数字墨迹工作区，在同一画布内整合手写笔记、草图、批注和 AI 功能等，用户可借助 Slim Pen 输入文字和图形内容。

发布方面，新款 Surface Pro 12 英寸设备将会预装 Ink Canvas，且该应用将于 2026 年 10 月 13 日上架 Microsoft Store 应用商店，其他兼容 Windows 设备届时可通过应用商店获取该软件。

体验方面，从普通用户角度而言，以往在电脑上记录灵感，通常需要切换便笺、画图工具、文档和 AI 应用等。而 Ink Canvas 让用户先用 Slim Pen 写字、圈重点、画草图，再在同一工作区继续处理这些内容。

图源：digitaltrends

例如，用户可在画布上写下会议要点、画出页面布局或标注文档重点，再让 Copilot 根据文字与图形信息协助生成后续内容。报道提到，Copilot 可利用这些输入生成文档和其他内容。