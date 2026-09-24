OPPO Enco X4 耳机开售：首款无损丹拿音质，首销价 1099 元

IT之家 9 月 24 日消息，OPPO Enco X4 耳机今日开售，建议零售价 1199 元，首销优惠价 1099 元。

IT之家注意到，OPPO 携手北欧丹拿调音大师联合调音，带来首款「无损丹拿音质」耳机，支持至高 2.3Mbps 高保真无损传输，支持 48kHz/24bit 无损音源规格。

OPPO Enco X4 采用第四代同轴双单元结构，双 DAC 分频驱动，音乐层次更分明，超瞬态高分子振膜，鼓点有力不拖沓，同心圆对称磁路，弦乐清透又细腻，全频段低失真，全链路真无损。

OPPO Enco X4 芯片制程由上代 12nm 提升至 6nm，全频段降噪及人声降噪能力相较上代全面提升，并采用全新发泡硅胶耳帽，支持自适应智能降噪算法、降噪又舒适。

OPPO Enco X4 带来全新 AI 实时翻译，覆盖 24 种常用语言，无需手机中转，一人查看屏幕、一人佩戴耳机即可完成无障碍流畅交流。此外，OPPO Enco X4 还搭载全场景空间音频，支持快捷语音指令、头部操控、立体声录音等全新交互功能，可实现 53 小时超长续航。

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