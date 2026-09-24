黑曜石并入 B 社的“定心丸”：官方回应称领导层不变、游戏项目路线不变

IT之家 9 月 24 日消息，游戏媒体 IGN 昨日（9 月 23 日）发布博文，报道称微软重组 XBOX 游戏业务后，黑曜石娱乐（Obsidian Entertainment）已纳入贝塞斯达（Bethesda，也称 B 社）管理体系，不过黑曜石工作室将保留创作身份和原有领导团队。

IT之家翻译 Bethesda 负责人 Jill Braff 的内部备忘录内容如下：

各位同事：

承接马特（微软游戏业务负责人 Matt Booty）此前的通知，我想进一步说明今日发布的消息，以及这项调整对我们全体团队的意义。

过去六年里，我有幸与费格斯・厄克特（Feargus Urquhart）及其团队相识共事，由衷敬佩他们所取得的成就。

黑曜石工作室汇聚顶尖创作人才，拥有深厚的行业积淀，多年来持续打造出令人难忘的游戏作品与体验。我十分期待未来能与他们开展更紧密的协作。

本次公告主要是宣布调整汇报架构。黑曜石独有的创作底色与核心优势，仍将是工作室及其项目的根本。

费格斯与黑曜石管理团队将继续执掌工作室运营，黑曜石后续向我汇报。贝塞斯达游戏工作室仍负责《辐射》系列的统筹工作。

双方团队将延续长久以来的合作基础，继续推进一款全新《辐射》项目的前期研发，更多相关信息会在未来数月陆续公布。

这种架构既支持我们一直在加强的以系列为主导的模式，又能确保工作室和系列各自承担明确的责任。

我也明白，各工作室、发行及业务线的同事，难免会关心本次变动对现有工作重心、项目路线与工作职责带来的影响。

在此明确：我们不会推倒重设项目路线图，也不要求各团队调整当前核心工作。我们会逐步梳理团队间的协同方式，探寻深度合作的切入点，最终惠及玩家与爱好者。后续进展，我们会持续同步信息。

我期待有更多机会和黑曜石团队交流，在集团现有的良好基础之上继续前行。

欢迎费格斯以及黑曜石全体成员，后续更多消息敬请期待！

吉尔