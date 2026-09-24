《魔兽世界》国服开展专项治理，要求插件必须免费提供、不得包含广告

IT之家 9 月 24 日消息，《魔兽世界》国服运营团队今日发布【付费插件及其违规商业化行为专项治理公告】，为维护游戏完整性及玩家合法权益，国服运营团队将根据《用户界面插件开发政策》《暴雪战网最终用户许可协议》及运营规则，对违规插件及插件付费商业化行为开展专项治理。

插件必须免费提供 ，不得设置需要付费解锁的“高级版”“VIP 版”等功能，也不得通过付费购买、会员订阅、按次收费等方式，对插件本身或与插件使用权限相关的服务收取费用。

插件不得包含广告，不得在游戏内请求或引导捐赠。插件的开发、传播及使用必须遵守相关运营规则及政策。

《魔兽世界》国服运营团队表示，一直以来，魔兽世界社区中各类插件开发者基于对游戏的热爱和热情，创作开发了各类实用、便捷的插件作品，让所有玩家享受个性化的游戏体验。国服运营团队尊重插件开发者的创作与贡献，并支持以免费、开放、合规的方式分享插件，共同建设健康、可持续的插件生态。

《魔兽世界》国服运营团队注意到部分插件存在违规获取、使用或分享玩家个人信息及隐私数据的情况；部分插件作者或平台通过推出付费“高级版”、VIP 会员、订阅服务、按次收费等方式，将插件功能或使用权限与付费行为绑定并从中牟利。此类行为违反相关插件开发政策及运营规则，损害玩家的合法权益和正常游戏体验。

IT之家从公告获悉，《魔兽世界》国服运营团队请各插件平台及开发者依据上述政策与规定立即开展自查整改，停止开发、传播和运营上述不合规插件，并下架相关付费插件。

对于相关违规、付费插件，国服运营团队将保留追究违规插件作者及相关责任方法律责任的权利，包括但不限于民事索赔、行政举报及刑事控告，并将通过一切合法途径维护玩家利益。