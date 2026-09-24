微软开源开发者脚本：1 条命令 50 步骤快速配置 Win11 开发环境

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（9 月 23 日）发布博文，报道称微软开源 Windows Developer Config，可通过 1 条 PowerShell 命令将全新 Windows 11 部署为开发工作站。

用户在输入该 PowerShell 命令后，该命令包含 11 个阶段和 50 个步骤，整个配置过程约为 30 分钟，不过使用前需要确保设备拥有 15GB 的剩余可用空间。

$url = 'https://raw.githubusercontent.com/microsoft/WindowsDeveloperConfig/main/src/windows-dev-config/bootstrap.ps1'& ([scriptblock]::Create((irm $url))) -AllowUnsigned

每项步骤依次检查当前状态、应用配置、再次验证状态。已完成设置的设备再次运行时，脚本会确认状态，并检查软件包是否存在更新。

软件方面，IT之家援引博文介绍，配置脚本经 winget 静默安装 15 个软件包，其中包括：

Windows Terminal：现代终端主机，将在第八阶段稍后设置为默认终端。

PowerShell 7：如果缺失则进行安装；安装完成后，整个安装程序将在此基础上重新启动。

Git：版本控制客户端

GitHub CLI：gh 命令行工具

GitHub Copilot CLI：命令行 Copilot 访问，后续会链接到终端配置文件。

Visual Studio Code：代码编辑器

.NET SDK 10：当前的 .NET SDK

Python 3.14：当前 Python 版本

uv：快速的 Python 包和项目管理器

Node.js LTS：与 nvm for Windows 在同一安装过程中一起安装

nvm for Windows：一个独立的 Node 版本管理器，与 Node.js LTS 同时安装。

Coreutils for Windows：适用于 Windows 的 Coreutils – GNU 风格的命令行实用程序

Oh My Posh：提示符主题引擎，在 Phase 9 中集成到 PowerShell 中。

Windows App CLI：Windows 应用开发 CLI

PowerToys：微软的高级用户实用工具套件

系统设置层面，项目会启用 Developer Mode、Windows Sudo 内联模式、Win32 长路径支持和远程桌面。脚本允许远程桌面连接，但不会自动开放 Windows 防火墙中的 RDP 规则，因此不会直接暴露网络访问入口。

项目还会启用全局“请勿打扰”，将 Edge 新标签页设为空白页，并抑制首次启动引导。Windows Terminal 默认配置为 PowerShell 7，字体设为 Cascadia Mono Nerd Font。脚本会为 PowerShell 配置 Oh My Posh 提示符工具。

参考

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