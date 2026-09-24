终结者成真：众擎 T800 人形机器人首次参与人类格斗赛，一脚踹倒拳击手

IT之家 9 月 24 日消息，当地时间 9 月 20 日，在美国旧金山 REK 机器人格斗赛事八角笼内，来自中国的众擎 T800 人形机器人首次与人类拳手对战。

从视频可以看到，众擎 T800 被换上了类似电影《终结者》的 T800 机器人头部，在八角笼中一记重踢，直接将佩戴全套护具的网红拳手 Frankie LaPenna 踹翻在地，成功赢下比赛。

REK 是一个在美国举办的人形机器人格斗赛事，通常是两个机器人对打，目标成为现实生活中的《铁甲钢拳》，此次人类和机器人对战也是看点十足。

需要说明的是，本场对战并非由机器人完全自主 AI 作战，而是由操作员佩戴 VR 头显、动作控制器远程操控，机器人自身负责动态平衡与姿态校正。

IT之家发现，REK 在 9 月 23 日还搞出了一个类似铁血战士的机器人，挨揍的同样是这位 Frankie LaPenna 老哥。

比赛开始阶段，人类选手占据上风，将机器人打翻在地。然而机器人迅速起身，一套组合拳击倒了人类选手，获胜后机器人摆出了耍帅的姿势。

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