首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

卡普空授权游戏《逆转裁判 5 VR》公布，2027 年登陆 Meta Quest

2026/9/24 10:52:12 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 Domado软媒用户1238620软媒用户1053564 的线索投递！

IT之家 9 月 24 日消息，今日，AMATA Games 宣布在获得卡普空授权后，正式公布《逆转裁判 5：双重命运 VR》。

本作将于 2027 年登陆 Meta Quest 系列及全新 Meta VR Glasses 平台，支持简繁中文、日语、英语、法语、德语和韩语。官方同时上线了预告网站及首支预告片。

《逆转裁判 5》最初于 2013 年在任天堂 3DS 平台发售，是系列正传第五作。

故事围绕成步堂龙一时隔八年重返律师席展开，他与王泥喜法介、新人律师希月心音共同面对“法律的黑暗时代”—— 一个追求胜诉而非真相的时期。VR 版将完整保留原作叙事框架与角色阵容。

操作方面，游戏支持手柄与手部追踪两种方式，玩家可通过捏合、点击等手势进行交互。在法庭部分，玩家可亲自将证据举到证人面前，并喊出“异议”；调查部分则允许玩家在 3D 犯罪现场多角度搜寻线索。

原作中的“心理锁”和“思考路线”等系统也将在 VR 中呈现。其中,“心理锁”是《逆转裁判 5》中用于侦测证人情绪矛盾的系统；“思考路线”则用于在多个线索间建立逻辑关联以推导真相。

对应头显设备包括 Meta Quest 2、Quest Pro、Quest 3、Quest 3S 以及 Meta VR Glasses，预计游戏时长在 15 小时以上。

Meta VR Glasses 是 Meta 今日发布的新品，售价 1,299.99 美元（IT之家注：现汇率约合 8,739 元人民币），预计 2027 年春季发售。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Meta Quest卡普空逆转裁判 5

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知