卡普空授权游戏《逆转裁判 5 VR》公布，2027 年登陆 Meta Quest

IT之家 9 月 24 日消息，今日，AMATA Games 宣布在获得卡普空授权后，正式公布《逆转裁判 5：双重命运 VR》。

本作将于 2027 年登陆 Meta Quest 系列及全新 Meta VR Glasses 平台，支持简繁中文、日语、英语、法语、德语和韩语。官方同时上线了预告网站及首支预告片。

《逆转裁判 5》最初于 2013 年在任天堂 3DS 平台发售，是系列正传第五作。

故事围绕成步堂龙一时隔八年重返律师席展开，他与王泥喜法介、新人律师希月心音共同面对“法律的黑暗时代”—— 一个追求胜诉而非真相的时期。VR 版将完整保留原作叙事框架与角色阵容。

操作方面，游戏支持手柄与手部追踪两种方式，玩家可通过捏合、点击等手势进行交互。在法庭部分，玩家可亲自将证据举到证人面前，并喊出“异议”；调查部分则允许玩家在 3D 犯罪现场多角度搜寻线索。

原作中的“心理锁”和“思考路线”等系统也将在 VR 中呈现。其中,“心理锁”是《逆转裁判 5》中用于侦测证人情绪矛盾的系统；“思考路线”则用于在多个线索间建立逻辑关联以推导真相。

对应头显设备包括 Meta Quest 2、Quest Pro、Quest 3、Quest 3S 以及 Meta VR Glasses，预计游戏时长在 15 小时以上。

Meta VR Glasses 是 Meta 今日发布的新品，售价 1,299.99 美元（IT之家注：现汇率约合 8,739 元人民币），预计 2027 年春季发售。