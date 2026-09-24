比亚迪方程豹鲨鱼皮卡官图公布，号称“海外王者归来”

IT之家 9 月 24 日消息，比亚迪方程豹事业部总经理熊甜波今日分享了方程豹鲨鱼皮卡官图，并配文“海外王者归来！”，预计新车即将登陆国内市场。

IT之家注意到，工信部今年 7 月发布第 409 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，其中，方程豹鲨鱼插电式混合动力皮卡完成申报。

申报信息显示，该车定位插电式混合动力多用途皮卡，外形尺寸为长 5457 mm × 宽 1971 mm × 高 1925 mm，货箱栏板内尺寸长 1520 mm × 宽 1530 mm × 高 515 mm，轴距为 3260 mm，整备质量 2710 kg，总质量 3495 kg，额定载质量 460 kg。

该车搭载 1.5T 发动机，型号为 BYD476ZQF，发动机最大净功率 135 kW，功率为 143 kW，排量 1497 ml，满足国六排放标准，最高车速 180 km/h。

该车搭载前后双永磁同步电机，前电机型号为 TZ220XYV，峰值功率 170 kW，额定功率 80 kW；后电机型号为 TZ200XSV，峰值功率 150 kW，额定功率 70 kW，储能装置为磷酸铁锂蓄电池，由西安弗迪电池有限公司生产，允许外接充电。