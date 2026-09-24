鸿蒙智行问界新 M8 旗舰 SUV 亮相，「天幕青」和「苍戎绿」全新车色外观公开

IT之家 9 月 24 日消息，鸿蒙智行问界汽车官方刚刚正式公开了新 M8 旗舰 SUV 的外观，新车带来了「天幕青」和「苍戎绿」两款全新车色。

据IT之家此前报道，工信部发布的第 409 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，问界 M8 新车完成申报，包括三款车型，分别是问界 M8 增程磷酸铁锂版、问界 M8 增程三元锂版和问界 M8 纯电版。

三款车型车身尺寸保持一致，长宽高均为 5190 / 1999 / 1795mm，轴距 3105mm，提供 5 座、6 座版本可选，最高车速同为 200km/h。三元锂增程版动力参数与磷酸铁锂版本保持一致，WLTC 燃料消耗量为 0.18 L/100km、 0.22 L/100km。

问界 M8 纯电版整备质量 2745 / 2820kg，总质量 3270kg，同样采用前后双电机布局，前电机额定功率 62kW、峰值功率 160kW，后电机额定功率 73kW、峰值功率 227kW。三款问界 M8 车型均允许外接充电，可选装轮辋造型、侧脚踏板、ETC 车载装置，同样配备汽车事件数据记录系统（EDR），ABS 系统控制器均由博世汽车部件（苏州）有限公司提供。