生效约 6 个月后，微软 Copilot Discord 频道不再屏蔽 Microslop 关键词

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（9 月 24 日）发布博文，报道称微软官方 Copilot Discord 服务频道解除对“Microslop”的自动过滤。

IT之家援引博文介绍，由于部分 Windows 10、Windows 11 用户反感微软激进的 Copilot 部署策略，在 2025 年年底到 2026 年年初开始涌现大量关于“Microslop”的讨论。

微软于 2026 年 3 月在其 Copilot Discord 服务频道开始屏蔽 Microslop 关键词，用户发送包含该关键词的内容会触发审核警告，导致部分用户尝试以变体词绕过过滤。

最新报道称时隔约 6 个月，Microslop 关键词已重新出现在 Copilot Discord 服务频道内，目前检索已出现 200 多条记录。

Windows 负责人 Pavan Davuluri 曾于 2026 年 3 月 20 日表示，微软将更审慎地决定 Copilot 在 Windows 中的集成位置，并减少截图工具、照片、Widgets 和记事本等应用的 Copilot 入口，降低对用户的干扰。

微软还在 3 月停止在 Windows 11 中自动安装 Microsoft 365 Copilot 应用，同时保留部分 AI 功能。