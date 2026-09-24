全新红旗 H9 开启预订：华为乾崑智驾 ADS 5 高阶版，纵置 2.0T 混动专用发动机 + 全球首创纵置双档混动电驱

IT之家 9 月 24 日消息，一汽红旗今日宣布，全新一代红旗 H9 即日起开启预订，价格暂未公布。作为参考，现款红旗 H9 指导价为 32.98 万元起。

新车定位 C+ 级智慧豪华旗舰轿车，搭载华为乾崑智驾 ADS 5 高阶版与鸿蒙座舱 HarmonySpace，标配 896 线双光路图像级激光雷达，全车配备 40 颗高感知传感器。据官方数据，该系统可在 120 公里 / 小时时速下识别 120 米外高度 14 厘米的微小障碍物。

车身尺寸方面，全新红旗 H9 长宽高分别为 5230/1955/1515 毫米，轴距 3120 毫米，较现款车型全面加长，轴距增加 200 毫米。作为参照，奔驰 E 级长轴版轴距为 3094 毫米，奥迪 A6L 轴距为 3024 毫米，全新红旗 H9 在尺寸上均有所超越。

外观上，新车换装半封闭式“高山飞瀑”进气格栅，外侧由贯穿式“U”形 LED 灯带与镀铬饰件点缀，保留标志性中轴旗标灯。日行灯加入晶钻元素，下方配备高亮像素大灯与智能光毯。车侧采用 20 英寸密幅式电镀轮毂及智能电动电吸门，尾部则为全新“U”形贯穿式尾灯。

内饰方面，新车采用三联屏布局，以 16.1 英寸 3K 悬浮式中控屏为中心，左右分别内嵌全液晶仪表屏与副驾娱乐屏，并配备 HUD 抬头显示。座舱搭载鸿蒙 HarmonySpace 系统，语音助手基于 MoLA 架构打造。

MoLA 是红旗自研的座舱语音架构，用于提升多模态交互的响应速度。车内大量采用皮质与麂皮包覆，搭配木纹饰板、水晶旋钮及环绕式氛围灯，同时配备三幅式多功能方向盘与电子怀挡。

座椅与舒适配置方面，全车四座均支持电动调节、通风、加热及按摩功能，前排扶手箱内集成智能冷暖冰箱。后排中央扶手集成电动调节按键、杯架及双 50W 手机无线快充，前方提供可拆卸功能触控屏，并配备老板键、双天幕及遮阳帘、后排双化妆镜。音响系统为 25 扬声器 HUAWEI SOUND 卓越系列，同时提供智能调光隐私玻璃与一键隐私模式。

动力方面，全新红旗 H9 搭载 2.0T 纵置两档混动系统，发动机最大功率 145 千瓦，提供两驱和四驱版本。两驱版搭载 220 千瓦驱动电机，四驱版采用 220 千瓦加 224 千瓦双电机，综合功率 444 千瓦（604 马力）。电池容量 40.4 千瓦时，工信部申报纯电续航分别为 205 公里和 216 公里。底盘配备 800V 鸿鹄混动高压平台、四挡空气悬架、主动可变阻尼减震及双向 16 度后轮转向。