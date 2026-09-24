鸿蒙智行尚界 Z7 / Z7T 专属肖战泊车语音包官宣即将上线

IT之家 9 月 24 日消息，鸿蒙智行尚界汽车官方今日宣布，尚界 Z7 / Z7T 专属肖战泊车语音包即将上线（具体上线时间暂未公布）。
官方预热视频显示，肖战泊车语音包将使用肖战专属语音播报泊车场景相关提示，覆盖代客泊车、离车泊入等。
作为参考，此前智界汽车也上线了刘亦菲语音包，在离车泊入等辅助泊车场景下，刘亦菲原音将向车外播报自车泊车意图。IT之家附泊车语音包使用方法如下：
点击设置-辅助驾驶-其他设置-更多设置-开启专属泊车语音
今年 7 月，鸿蒙智行尚界汽车宣布，尚界 Z7｜Z7T 累计交付突破 20000 台。系列车型于 4 月 22 日正式发布，全系标配 5 大华为黑科技底座，包括华为乾崑智驾、巨鲸 800V 高压电池平台、896 线双光路图像级激光雷达、鸿蒙座舱和途灵平台。
尚界是上汽集团与华为在 2025 年 4 月 16 日联合发布的全新品牌，采用华为智选车模式，属于鸿蒙智行生态联盟下的“第五界”。目前，尚界已推出 Z7、Z7T、H5 三大车型。消息称尚界 Z7 Allroad 预计下半年亮相，同时下一款新品瞄准中大型家用 SUV 市场。
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