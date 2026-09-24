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谷歌 Chrome 154 浏览器发布：默认警告 HTTP 网站、修复 108 个漏洞

2026/9/24 11:42:36 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 吉茵珂絲 的线索投递！

IT之家 9 月 24 日消息，谷歌于 9 月 22 日发布公告，宣布正式推出 Chrome 浏览器 154 稳定版，会默认警告 HTTP 网站，并修复 108 项安全漏洞。

安全修复方面，本次更新共计修复 108 项漏洞，公告中列出了多项“严重（Critical）”级别漏洞，涉及 ANGLE 图形层、GPU、WebGL、Service Worker、全屏功能及窗口对话框等组件。

在功能方面，IT之家此前报道，用户访问不安全的 HTTP 网站后，Chrome 154 会默认警告提示，可能影响老旧网站、直接输入 IP 地址的管理页面、家庭路由器或某些本地设备后台。

HTTP warning

Chrome 154 引入了名为 Private Verification Tokens 的试验功能，在保护无痕浏览隐私的同时，让网站能利用用户在普通浏览模式中已建立的一部分“可信信号”，从而减少无痕模式里频繁出现的 CAPTCHA、人机验证或其他拦截。

Chrome 154 还支持让网页中的嵌入式内容（iframe）按内部内容自适应尺寸。以后，采用该能力的网站在嵌入表单、支付组件、在线文档、客服窗口或第三方工具时，可减少 iframe 内部“一个页面套一个滚动条”的情况。

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关键词：Chrome谷歌

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