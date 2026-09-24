高通官宣为骁龙 X2 系列 PC 处理器适配 Linux 系统，早期开发者预览版发布

IT之家 9 月 24 日消息，当地时间 9 月 23 日，高通在夏威夷 2026 骁龙峰会上宣布，骁龙 X2 系列 PC 处理器将正式支持 Linux 操作系统。

高通产品管理高级总监凯达尔 · 孔达普在主题演讲中表示，多年来开发者一直呼吁“在骁龙上运行 Linux”，公司将从骁龙 X2 系列开始正式回应这一需求。

这是骁龙 X 系列处理器继 Windows 和 Googlebook 之后官方支持的第三个操作系统。

高通表示，Linux 支持将分阶段推进，首个正式支持的发行版为 Debian，基础支持计划于 2026 年底完成。高通表示，大量基础硬件适配工作已合入 Linux 内核上游主线，预计约 2026 年 11 月进入主线。

在 Ubuntu 方面，高通正与 Canonical 合作推进平台认证，目标是在 2027 年上半年取得 Ubuntu 认证。

IT之家注：Canonical 是 Ubuntu 发行版的开发公司，认证意味着硬件与系统经过了兼容性验证，可确保稳定的使用体验。

高通透露，其合作伙伴惠普、华硕和胡迈因（HUMAIN）均计划在 2027 年上半年推出支持 Linux 的骁龙 X2 系列设备。

华硕将是首批推出 Linux 设备的厂商之一。据 CNET 日本报道，华硕计划在 Zenbook A14 和 Zenbook A16s 的骁龙 X2 系列机型上支持 Ubuntu，预计 2027 年上半年开始提供。

高通 CEO 克里斯蒂亚诺 · 阿蒙在此次峰会上特别提到，华硕将在其两款旗舰产品 ZenBook A14 和 ZenBook A16 上导入 Ubuntu，主要面向开发者和开源软件市场。

高通同时在官网上线了骁龙 X2 的早期 Linux 开发者预览版（定制 Linux 内核搭配 Debian 13 用户空间），支持系统启动、USB 和 PCIe 输入输出、Adreno GPU 图形支持（基于 Freedreno 和 Turnip 开源驱动），以及通过 fastRPC 实现的 Hexagon NPU 驱动，但包括电源管理、温控策略和系统可靠性在内的多项功能仍在开发中。

高通坦言支持将逐步推进，面向消费者的成熟体验预计最早要到 2027 年中才能实现。此外，目前公布的 Linux 支持仅面向骁龙 X2 系列，暂未覆盖上一代骁龙 X1 平台。SteamOS 和 Red Hat 生态也未包含在初期支持计划中。

Phoronix 指出，高通工程师在过去数月明显加大了对 Linux 内核上游的贡献力度，围绕骁龙 X2 Elite 的设备树支持和多款 X2 笔记本的 Linux 启动工作已有实质性进展。

2026 高通骁龙峰会专题