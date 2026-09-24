阿维塔 T09 全球首秀定档 10 月 11 日，定位“50 万级科技新旗舰”

IT之家 9 月 24 日消息，阿维塔 T09 全球首秀定档 10 月 11 日，官方宣称该车是“50 万级科技新旗舰”。

IT之家注意到，工信部 9 月 8 日发布第 411 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，阿维塔 T09 完成申报。

本次申报的阿维塔 T09 为插电式混合动力运动型乘用车，提供两种动力版本，长宽高分别为 5285/2025/1810 或 1820mm，轴距 3150mm，前轮距 1726mm，后轮距 1740mm，额定载客 6 人，支持选装前格栅、轮辋、车顶玻璃、前保险杠、前底护板、黑色扰流板、后保险杠、后底护板、无电动踏板、电动踏板、行李架、黑色字标、窗框装饰亮条、无 D 柱 LOGO 标、裙板装饰件、双色车身，可选装 ETC 车载装置，配备汽车事件数据记录系统 (EDR)。

IT之家注意到，两款车型动力系统参数有所区别：

第一款搭载 JL469ZQ1 型号发动机，由重庆长安汽车股份有限公司生产，排量 1497 ml，功率 110kW，发动机最大净功率 105kW；前后驱动电机型号分别为 AYDM05/XTDM81，峰值功率分别为 180kW / 310kW；整备质量 2880kg / 2968kg，总质量 3505kg，最高车速 220km/h。

第二款搭载 JL478ZQ1 型号发动机，排量 1998 ml，功率 155kW，发动机最大净功率 150kW；前 / 后左 / 后右驱动电机型号分别为 AYDM05/ATDM05/ATDM05，峰值功率分别为 180kW / 225kW / 225kW；整备质量 3035kg，总质量 3630kg，最高车速 220km/h。

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