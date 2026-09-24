Anthropic Claude Code 云会话正式上线，Pro / Max 用户可领 100~250 美元额度

IT之家 9 月 24 日消息，Anthropic 今日宣布 Claude Code 云会话功能结束预览、正式上线。该功能让用户在关闭电脑后，让任务在云端继续运行，并可从浏览器、手机、桌面应用或终端查看和接管。

云会话面向 Pro、Max、Team 及 Enterprise 用户开放。现有订阅用户可领取一次性体验额度：Pro 用户 100 美元（IT之家注：现汇率约合 672.3 元人民币），Max 用户 250 美元（现汇率约合 1,681 元人民币）。

用户可通过官方领取页登录领取，也可在 Claude Code 中执行 /claim-credit。领取截止时间为太平洋时间 10 月 7 日 23:59（北京时间 10 月 8 日 14:59），额度有效至 11 月 4 日 23:59。

根据官方文档，云会话可运行在 Anthropic 管理的云基础设施，也可路由至组织的自托管环境。用户可从 claude.ai/code、Claude 手机应用 Code 标签、桌面应用 Cloud 选项或终端启动。

在终端中，用户可运行 claude --cloud 创建新云会话；使用 claude --teleport 可将云会话拉回本地终端继续处理（--teleport 是 Claude Code 命令行中用于将云端会话及其分支恢复到本地的指令）。

云会话支持 GitHub 仓库克隆与拉取请求创建，并可通过 Claude GitHub App 或 /web-setup 连接。开启自动修复后，Claude 可响应 CI 失败与审查评论，并在明确时推送修复。

每个云会话运行在隔离虚拟机中，Anthropic 托管环境默认限制网络访问，Git 凭据和签名密钥留在沙箱外。自托管环境则由组织自行负责隔离与出网控制。

限制方面，云会话与账户内其他 Claude 和 Claude Code 用量共享速率限制。仓库克隆和拉取请求创建要求 GitHub，组织若启用 IP 白名单，Anthropic 托管的云会话可能认证失败。

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