刷新全球量产纪录：智元第 20000 台具身智能机器人今日下线

IT之家 9 月 24 日消息，智元第 20000 台通用具身智能机器人远征 A3 Ultra 在横琴长隆飞船乐园正式下线，并交付长隆集团。

同日，由智元与长隆集团联手打造的全球首个大规模具身智能主题乐园在横琴长隆飞船乐园启幕，超过 300 台智元全系机器人在园区常态化上岗，服务游客互动、导览、演艺及科普研学等场景。

智元方面表示，第 20000 台机器人量产下线并交付，标志着智元具身智能产品从研发验证和单点展示，进一步迈向批量生产、规模交付和常态化运营。此次交付也意味着通用具身智能机器人从工业、商演等相对结构化场景，进入高客流、高互动和高开放度的文旅公共场景。

远征 A3 Ultra 搭载 360° 全域感知系统、UWB 与 RTK 融合定位系统及 700 TOPS 算力平台，机身高度 174 厘米，采用镁合金与碳纤尼龙混合机身，搭载 20 个自由度的全向触觉灵巧手（IT之家注：自由度指机器人关节可独立运动的维度数量），可完成递送、搬运、整理、补货等作业。

量产节奏方面，智元 2023 年仅 6 台原型样机，2024 年 8 月启动规模化量产，2025 年 1 月突破 1000 台，同年年底达 5000 台。2026 年 3 月跨越万台大关，6 月突破 15000 台，9 月 24 日达到 20000 台。从 10000 台到 20000 台，用时约 6 个月。

此外，智元与长隆集团共同建设的“具身智能文旅联合研究院”于同日揭牌，将围绕人形机器人场景适配、算法迭代、内容创作和商用验证等方向开展联合研究。