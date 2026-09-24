AMD RDNA 5 新品曝光：代号“AT2”，微软“Project Helix”芯片同源

IT之家 9 月 24 日消息，爆料者 Kepler_L2 在 AnandTech 论坛上透露称，AMD 下一代 RDNA 5 架构 GPU“AT2”将配备 70 个计算单元（CU），目标频率为 3.1GHz 至 3.4GHz。

按照爆料信息，AT2 拥有 70 个 CU，而 Radeon RX 9070 XT 配备 64 个 CU，计算单元数量增加约 9.4%。同时，其目标频率为 3.1GHz 至 3.4GHz，相比 RX 9070 XT 的频率范围最高可提升约 14.4%。

如果仅按照计算单元数量和频率进行估算，AT2 的理论性能可能较 Radeon RX 9070 XT 提升约 14% 至 25.1%。

IT之家注意到，Kepler_L2 此前还透露，AMD 可能仅在 2027 年推出一款新 GPU，其他 "RDNA 5" 产品以及英伟达 RTX 60 系列则推迟至 2028 年。

他表示，微软传闻中的下一代“Project Helix”主机将采用“AT2”，并启用 70 个 CU 中的 68 个。这意味着该 GPU 可能同时服务于下一代 Xbox 主机和 AMD PC 显卡产品线。

另有爆料称，AT2 搭载的 AI 渲染硬件性能可能达到英伟达 GeForce RTX 5080 级别。不过，这一说法并非 Kepler_L2 爆料，目前也没有获得 AMD 官方确认。

目前，AMD 尚未公布 AT2 的官方规格，其最终产品名称也尚未确定。此前有消息猜测零售型号可能采用 RX 1070 XT 等命名，但这一名称同样未经证实。

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