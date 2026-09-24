国内首个规模化 18 兆瓦海上风机项目投运，年供清洁能源 66 亿千瓦时

IT之家 9 月 24 日消息，据央视报道，我国首个规模化应用 18 兆瓦海上风机项目今日实现全容量投运，将推动我国海上风电向大容量、低成本方向加快发展。

此次投产的是中广核广东阳江帆石 200 万千瓦海上风电项目，由两个百万千瓦级子项目组成。项目共安装 131 台海上风电机组，其中 33 台为 18 兆瓦超大型海上风机，是目前国内批量落地单机容量最大的海上风机机型。

该 18 兆瓦机型叶轮直径达 292 米，扫风面积约 6.6 万平方米，相当于 9 个标准足球场大小（IT之家注：扫风面积指风机叶轮旋转时扫过的圆形区域面积，直接决定风机的捕风能力）。规模化应用后可有效减少机位布置数量，降低海底电缆铺设、海上基础施工及海域占用成本。

中广核广东阳江海上风电项目经理陈有登表示，帆石项目年均可输送清洁能源约 66 亿千瓦时，单台机组年发电量可达 5600 万千瓦时。在满负荷运转条件下，叶轮每旋转一圈可发电 43 度电，可满足一个普通家庭连续 9 天的日常用电。

针对海上风电离岸远、输送距离长等特点，项目建成国内首个海上风电场 500 千伏中间无功补偿站，开创大容量风电长距离平稳并网新模式，破解百万千瓦级海上风电平稳并网难题。

项目全容量投运后，等效每年节约标煤约 192 万吨、减排二氧化碳约 510 万吨。随着项目投运，广东阳江市海上风电装机容量突破 800 万千瓦，成为全国海上风电装机容量最大的地级市。