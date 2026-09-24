月之暗面最强 AI：消息称 Kimi K3.1 下月登场

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（9 月 23 日）发布博文，报道称月之暗面（Moonshot）正酝酿推出 Kimi K3.1 模型，并将提供 Low、High、Max 共 3 档推理强度，预估会在下月（2026 年 10 月）登场。

消息源 @MaxForAI 昨日在 X 平台发布推文，发现月之暗面内部 JSON / API 响应中，出现 Kimi K3.1 相关标识，其中包括“k3d1-agent”等模型名称，片段还出现 Agent 模式、应用场景及多项配置开关。

根据相关配置文件，K3.1 可能支持：

Low、High、Max 等多档推理强度；

“Extra Long”等超长上下文选项，最高支持 100 万 Token；

Agent 智能体模式；

Swarm 多智能体协作；

搜索、批处理等任务模式。

Kimi K3 于 2026 年 7 月发布，是月之暗面目前公开推出的旗舰模型。官方资料显示，K3 拥有 2.8 万亿参数、原生视觉能力和 100 万 Token 上下文窗口，并采用 Kimi Delta Attention、Attention Residuals 和稀疏 MoE 等架构设计。