《剑星》任天堂 Switch 2 免费试玩版已上线，正式版将加入帧生成开关

IT之家 9 月 24 日消息，Shift Up 已于 9 月 20 日在全球推出《剑星 完全版》的 Nintendo Switch 2 免费试玩版，玩家可在 11 月 5 日正式发售前体验游戏。

Nintendo eShop 显示，《剑星 完全版》试玩版下载容量为 6.1GB，包含游戏本体内容以及为 Switch 2 加入的新运行选项。

《剑星 完全版》将于 11 月 5 日登陆 Switch 2，推出实体版和数字版，售价 348 港币（IT之家注：现汇率约合 298.3 元人民币），铁盒收藏版 428 港币（现汇率约合 366.9 元人民币），其中包括两项已推出的扩展内容、多套服装及外观道具，以及一定数量的游戏币。实体版使用 32GB 游戏卡，数字版需预留约 25GB 存储空间。

针对试玩版中帧生成功能引发的反馈，Shift Up 确认《剑星 完全版》正式版将加入帧生成开关，玩家可自行选择开启或关闭。开发团队表示，团队一直在关注玩家反馈，希望玩家以自己觉得观感和手感都最好的方式游玩。

此前试玩版以原生 30 帧运行，再借助叠加在 DLSS 缩放之上的 FSR 3.1 插帧达到 60 帧。画面更顺滑，但生成的帧并不响应玩家按键，输入延迟变得明显，对依赖精确格挡与闪避的《剑星》影响较大。关闭帧生成后预计回到 30 帧基础水平，观感稍逊但响应更直接。

在服装制作方面，金亨泰在围绕 Switch 2 版本及 2026 年东京电玩展的采访中透露，团队没有让伊芙使用同一套身体模型适配所有服装，而是根据不同服装选择体型合适的模特进行扫描，参与人数约为 7 至 8 人。

金亨泰表示，其制作重点包括衣料对皮肤产生的压力、肩带和系绳留下的勒痕，以及角色运动时服装与身体出现的相应摆动。

据称不同服装采用的选角标准有所区别，制作泳装时选择更适合表现布料紧贴皮肤效果的模特，制作强调造型感和时尚感的服装时则选择身材更纤细的模特。参与伊芙身体扫描的模特包括申才恩、尹雪花和 Myboo 等人，但扫描结果不会直接改变角色形象，相关调整仍被限制在伊芙原有的基础比例之内。

金亨泰表示，团队的目标不只是让服装看起来好看，还希望玩家能够感受到衣服确实穿在伊芙身上，约七至八名模特的扫描数据最终都服务于这一效果，同时不会脱离伊芙既定的身体比例。

相关阅读：