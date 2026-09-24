京东七鲜大厨专业版首发价 19888 元：含智能烹饪机器人及 15000 元膳食权益

IT之家 9 月 24 日消息，据界面新闻，京东全新业务七鲜大厨公布了旗下“七鲜大厨专业版”服务的价格，整套服务首发价为 19888 元。

该价格包含价值 16000 元的智能烹饪机器人、价值 10800 元的 Health Brain 家庭健康膳食管理系统，以及价值 15000 元的家庭膳食权益，整体参考价值超过 4 万元。

据介绍，大厨币是七鲜大厨体系内的消费权益单位，1 元可兑换 1 个大厨币，15000 大厨币约可兑换 74 天净菜配送服务。

IT之家此前报道，七鲜大厨于 9 月 16 日正式发布，定位“家庭健康膳食执行官”。其服务由 Health Brain 膳食 AI 模型、品质净菜供应链和智能炒菜机器人三大模块协同运转。用户在小程序上传体检报告和饮食偏好后，AI 生成阶段性膳食方案和每日菜单，品质净菜按计划冷链配送到家，再由智能炒菜机器人自动完成烹制。

首批预售覆盖北京、上海、广州、深圳等城市，用户在七鲜大厨小程序购买后按照预订顺序陆续交付。七鲜大厨发布首日已有千人购买。

除面向家庭用户的专业版外，七鲜大厨还推出面向高端服务渠道的“传世版”，售价 29888 元，增加国宴大师菜、家庭菜谱数字化和名厨上门定制等内容。此外，健康膳食执行模块也面向专业机构开放合作。