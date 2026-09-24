谷歌安卓总裁萨马特谈苹果发布 iPhone Duo：证明折叠屏手机方向是正确的

IT之家 9 月 24 日消息，在接受 Tom's Guide 采访时，谷歌安卓总裁萨米尔 · 萨马特（Sameer Samat）欢迎苹果加入折叠手机市场，并强调安卓系统在该领域具备先发优势。

在谈到苹果推出其首款折叠 iPhone Duo 时，IT之家翻译萨马特观点如下：

iPhone Duo 的发布，证明折叠屏方向是正确的。我们非常乐于看到有更多品牌推出折叠屏设备，认可是值得投入的形态。而安卓系统通常是用户最先看到未来趋势的地方，具备先发探索与产品积累优势。

在谈到主力手机时，萨马特表示目前主力使用三星 Galaxy Z Fold8，认为这是一款非常优秀的智能手机，并说自己常在这台设备上开启生产力工作，之后再转到笔记本电脑继续完成。

在应用适配方面，萨马特表示 iPhone Duo 可能凭借苹果生态和开发者推动，从而更好地应对大屏应用适配挑战，并坦言在安卓生态中，依然有部分应用尚未适配折叠手机形态，不过谷歌通过打造更易用的开发工具，以及积极沟通软件开发者，推进适配比例。

更关键的是，他认为苹果入局会增强开发者的商业动机：折叠屏用户越多，适配大屏、多窗口和分栏布局的回报越高。这意味着苹果在应用层面的推动，不一定只会成为 iPhone Duo 的护城河，也可能反过来促进安卓应用生态升级。

谷歌安卓总裁萨米尔 · 萨马特（Sameer Samat），图源：谷歌