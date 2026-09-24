英特尔 LGA1954 插槽部件曝光，关联 Nova Lake-S 处理器

IT之家 9 月 24 日消息，消息源 @momomo_us 昨日（9 月 23 日）在 X 平台发布推文，指出英特尔下一代桌面平台 LGA 1954 的插槽支架已现身速卖通（AliExpress），商品标价 16.07 美元（IT之家注：现汇率约合 108 元人民币）。

商品描述为“带锡球的 LGA 1954 CPU 插槽支架”，该商品并非完整的零售版 CPU 插槽总成，主要用于主板生产环节，主板制造商使用其焊接至 PCB 表面，再与处理器建立物理和电气连接。

LGA 1954 是英特尔下一代桌面处理器接口，基于英特尔现有的命名规范，LGA1954 对应 1954 个触点，较 LGA1851 的 1851 个触点增加 103 个，增幅约 5.6%。

IT之家此前报道，英特尔官网旗下 Design-In Tools 工具商店近日出现一套面向工程验证的 ILM（独立加载机构）组件，名称为“ILM Kit for the LGA1954 NVL-S Interposer for the Gen5 VR Test Tool”。

该条目首次同时列出桌面平台代号 NVL-S（Nova Lake-S）与 LGA1954 插槽，确认下一代桌面平台将采用 1954 触点接口。