暴雪开发者：《魔兽世界：无限》追求原汁原味的经典体验，并非为讨好正式服玩家

IT之家 9 月 24 日消息，暴雪《魔兽世界》开发者马修 · 阿姆斯特朗（Matthew Armstrong）昨日在 X 上发文，回应《魔兽世界：无限》的受众争议。

他表示，《魔兽世界：无限》的目标从来都不是正式服玩家。他们制作这款游戏是为了尽可能还原经典版《魔兽世界》的原始风格，其目标受众是经典玩家，以及多年来因不满游戏在美术风格、剧情、社交系统、游戏设计或职业等方面发生改动而脱坑的数百万玩家。

他还强调，这番话并非贬低正式服玩家，因为他本人也是正式服玩家。他希望《无限》能够尽可能接近真实的魔兽经典体验。

这意味着，《无限》将保留游戏中不是那么便利的旧机制和更强的社交互动性，意味着玩家需要与陌生人交友、组队，并更多参与社交互动。他强调，《魔兽世界》的社交属性一直是游戏支柱，但近年来逐渐因为单人玩家的需求而被慢慢削弱。

自 2026 年暴雪嘉年华公布以来，《魔兽世界：无限》一直是游戏圈热门话题。其首次 Beta 测试因大量玩家涌入而中断。

阿姆斯特朗表示，过去一年里，他重新学习并掌握了 20 多年前开发《魔兽世界》时所采用的工作方式，而不是直接沿用自己过去 8 年制作正式服内容的经验，尽管他对于后者更熟悉，也更省时间，但如果这样的话《无限》可能就无法达到他所追求的目标。

他表示，多数正式服玩家可能不会在意，甚至更喜欢正式服那套做法。但他认为自己有责任坚守数百万玩家期待的艺术愿景与完整性，同时也为了 20 多年前参与制作的前同事和现同事。

他还提出了三条核心理念，包括“便利是旅程的死亡”、“如果一款游戏试图讨好所有人，最终可能谁都无法讨好”、“我们每一次改动都会欠下游戏真实性的债，而这笔债迟早要还。”

他称这些是核心信念，不会动摇，并将继续对团队中感觉不合适的内容提出意见。同时，他希望《无限》能吸引尽可能多的人，无论是正式服玩家、经典服玩家、脱坑多年的人，亦或是新玩家。

他最后表示，希望玩家记住这款游戏最初为何特别，而这一切始于理解团队为何如此热衷于保持其真实性。

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