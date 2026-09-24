宝马召回超 7000 辆汽车：涵盖进口 5/7/8 系，存在后桥动力中断风险

IT之家 9 月 24 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，宝马（中国）汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

召回编号 S2026M0119V

自 2026 年 11 月 1 日起，召回 2021 年 3 月 15 日至 2023 年 1 月 27 日期间生产的部分进口 5 系汽车，共计 4651 辆；

召回 2023 年 6 月 21 日至 2025 年 1 月 9 日期间生产的部分进口 7 系汽车，共计 27 辆；

召回 2021 年 3 月 15 日至 2025 年 11 月 25 日期间生产的部分进口 8 系汽车，共计 2403 辆。

本次召回范围内的车辆，传动轴与后桥差速器之间的纵向花键连接部位，在长期使用后可能出现花键齿面过度磨损。极端情况下，导致花键连接失效，动力无法有效传递至后桥差速器，造成后桥动力中断，存在安全隐患。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将免费为召回范围内的车辆检查传动轴与后桥差速器之间的纵向花键磨损情况，必要时更换传动轴和 / 或后桥差速器；并为所有车辆在重新安装时涂抹专用粘合剂进行粘接密封，以消除安全隐患。