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宾利首款纯电车型 Torcal 发布：875 马力、零百加速最快 2.9 秒，WLTP 续航 600 公里

2026/9/24 14:50:34 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Ars Technica 今天（9 月 24 日）发布博文，报道称宾利（Bentley）正式发布其首款纯电动车型托卡尔（Torcal），该车将作为 2028 款车型于 2027 年年初上市。

根据 @韩路 等博主消息，该车在国内售价 198.8 万元起。

Torcal 车身尺寸小于添越（Bentayga），吸收 EXP 15 概念车的部分设计元素，前脸最具辨识度的是“悬浮钻石格栅”（Floating Diamond Grille），宾利用 76 颗手工装配的水晶状菱形元素，置于透明聚碳酸酯面板后方，并在解锁时呈现渐变点亮的欢迎灯效。

A vibrant green luxury SUV driving on a mountainous road under a clear sky.

Luxury SUV driving on a winding road with mountains in the background during sunset.

车身侧面强调“长轴距、短前后悬、骄傲的前脸比例”，形成直立而优雅的姿态；腰线干净，减少多余折线，让光影在车身上流动来塑造性格。宾利将其侧面与后轮拱的饱满外扩称为“Resting Beast（静卧猛兽）”，即车厢向后收窄、后轮拱肌肉感突出，营造力量感。

A sleek green SUV with a modern design parked against a mountainous landscape.

A sleek green Bentley SUV navigating a winding road amidst greenery.

车尾采用极细的水平尾灯，并以 U 形光带贯穿，强调车宽；尾门设计灵感来自历史车型“Blue Train”宾利的行李载台造型，下方以亮黑“马蹄形”饰条收束。

Luxurious SUV parked on a winding mountain road during twilight.

Torcal 是首款使用宾利全新“飞翼 B”徽标的量产车，该标志出现在引擎盖和后备箱盖上。

Bentley emblem with wings on a car hood.

图源：宾利

动力方面，标准版 Torcal 最大功率为 810 马力，即 604kW，峰值扭矩为 1194N·m。该车 0 至 100 公里 / 小时加速为 3.4 秒，最高时速为 250 公里。

Torcal S 最大功率为 875 马力，即 653kW，峰值扭矩为 1350N·m。该版本 0 至 100 公里 / 小时加速时间缩短至 2.9 秒，最高时速升至 260 公里。两款车型均配备经调校的悬架和驾驶模式。

电池方面，Torcal 搭载净容量 113kWh 电池组，采用 800V 电气架构，最高支持 400kW 直流快充。宾利称，电量从 10% 充至 80% 耗时不足 20 分钟，WLTP 续航为 600 公里。IT之家附上相关图片如下：

rear three-quarter view. Two luxury SUVs driving on winding mountain road at dusk with hills beyond.

A luxury SUV with a unique green exterior and bold front grille, set against a minimalist backdrop.

Close-up of a sleek green car's hood, showcasing the headlights and side mirror against a soft gradient background.

Close-up of a stylish car wheel with a black and silver design on a green vehicle in bright lighting.

Stylish SUV with glowing red taillights against a sunset backdrop.

A sleek green SUV parked on a winding road at sunset, showcasing modern design and dynamic curves.

Close-up of a car's rear featuring a unique design and illuminated tail light signals.

Stylish yellow SUV parked against a minimalist backdrop with soft lighting and reflections.

A vibrant green luxury SUV with a sleek design, parked on a light-colored surface.

A stylish lime green luxury SUV with a sleek design and prominent wheels displayed against a minimalist background.

Rear view of a green Bentley SUV in a minimalist setting with soft lighting and a smooth surface.

Front view of a modern luxury SUV with a prominent grille and sleek headlights.

A luxury gray SUV with a distinctive grille and large wheels, parked against a minimalist background.

Luxury SUV with a sleek design, showcasing elegant lines and distinctive rear lighting against a minimalist backdrop.

A sleek silver Bentley SUV with distinctive rear lights against a minimalist background.

front three-quarter view. Silver SUV parked with mountains behind.

A sleek silver SUV parked against a backdrop of mountains under a dramatic sky.

Modern SUV with a sleek design, prominent grille, and stylish alloy wheels displayed in a minimalist setting.

Luxury SUV in unique green color with distinctive grille and sporty wheels, set against a scenic backdrop.

Luxury SUV parked on a scenic overlook with mountains in the background, featuring a distinctive lime green color.

Rear view of a green Bentley SUV parked against a mountainous landscape at dusk.

A green SUV driving on a winding road through mountainous terrain at sunrise.

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关键词：汽车宾利纯电

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