宾利首款纯电车型 Torcal 发布：875 马力、零百加速最快 2.9 秒，WLTP 续航 600 公里

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Ars Technica 今天（9 月 24 日）发布博文，报道称宾利（Bentley）正式发布其首款纯电动车型托卡尔（Torcal），该车将作为 2028 款车型于 2027 年年初上市。

根据 @韩路 等博主消息，该车在国内售价 198.8 万元起。

Torcal 车身尺寸小于添越（Bentayga），吸收 EXP 15 概念车的部分设计元素，前脸最具辨识度的是“悬浮钻石格栅”（Floating Diamond Grille），宾利用 76 颗手工装配的水晶状菱形元素，置于透明聚碳酸酯面板后方，并在解锁时呈现渐变点亮的欢迎灯效。

车身侧面强调“长轴距、短前后悬、骄傲的前脸比例”，形成直立而优雅的姿态；腰线干净，减少多余折线，让光影在车身上流动来塑造性格。宾利将其侧面与后轮拱的饱满外扩称为“Resting Beast（静卧猛兽）”，即车厢向后收窄、后轮拱肌肉感突出，营造力量感。

车尾采用极细的水平尾灯，并以 U 形光带贯穿，强调车宽；尾门设计灵感来自历史车型“Blue Train”宾利的行李载台造型，下方以亮黑“马蹄形”饰条收束。

Torcal 是首款使用宾利全新“飞翼 B”徽标的量产车，该标志出现在引擎盖和后备箱盖上。

图源：宾利

动力方面，标准版 Torcal 最大功率为 810 马力，即 604kW，峰值扭矩为 1194N·m。该车 0 至 100 公里 / 小时加速为 3.4 秒，最高时速为 250 公里。

Torcal S 最大功率为 875 马力，即 653kW，峰值扭矩为 1350N·m。该版本 0 至 100 公里 / 小时加速时间缩短至 2.9 秒，最高时速升至 260 公里。两款车型均配备经调校的悬架和驾驶模式。

电池方面，Torcal 搭载净容量 113kWh 电池组，采用 800V 电气架构，最高支持 400kW 直流快充。宾利称，电量从 10% 充至 80% 耗时不足 20 分钟，WLTP 续航为 600 公里。IT之家附上相关图片如下：

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