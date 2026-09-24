华为余承东“剧透”鸿蒙智行尊界大型超豪华 SUV 明年初上市

IT之家 9 月 24 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今日现身合肥鸿蒙智行门店。博主 @电车总裁 分享了余承东在现场的发言视频。

据余承东透露，尊界的大型超豪华 SUV 将在明年初上市，并且明年智界、享界、尚界都会有更多更有竞争力的产品。

尊界 SUV 测试车的谍照已被多次曝光。最新谍照显示，这款新车将配备尊界 V800 同款尾灯。此前的谍照显示，尊界 SUV 还有另一款尾灯。因此，尊界 SUV 有望提供双尾灯版本选配。

另外，该车的前脸部分预计会延续家族式分体大灯设计，并提供传统后视镜方案可选。目前尚不知晓尊界 SUV 是否也会沿用 MPV 的车头大 LOGO 设计。

据IT之家了解，2026 年是尊界品牌产品大年，6 月底尊界推出了 200 万元级旗舰车型，旗舰 MPV 双车 V800 / V680 已于 8 月上市。随着后续 SUV 车型的落地，尊界将形成“轿车 + MPV + SUV”完整豪华矩阵，全面覆盖超豪华细分市场需求。

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