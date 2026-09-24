密封关节设计，特斯拉 App 意外泄露第三代 Optimus 人形机器人

IT之家 9 月 24 日消息，特斯拉过去几个月一直很少公开谈及人形机器人项目，但其自家的手机 App 可能无意间泄露了相关信息。有人在特斯拉 App 深处发现了一批新的数字资产，似乎曝光了未经遮挡的量产版 Optimus Gen 3 人形机器人。

特斯拉爱好者 @WholeMars 在近期更新的特斯拉 Android App 中找到了这些渲染模型。虽然原帖后来被删除，但在删除之前，相关内容已经被 @TeslaNewswire 转发。与风格化的概念草图不同，这些文件是特斯拉官方内置于 App 中的 UI 模型，用于在手机端展示特斯拉机器人。

此次提取出的渲染模型提供了即将推出的 Gen 3 与此前 Gen 2.5 原型机的直接对比，可以明显看出特斯拉正在进一步朝大规模量产方向推进。

Optimus Gen 2.5 的小腿部分采用外露式机械连杆，并配有金色金属饰板；相比之下，Gen 3 的整体设计明显更加简洁，也更具工业产品气质。

首先，Gen 3 的骨盆和髋部组件进行了重新设计。在躯干与大腿上部的连接处加入了一体式柔性关节护罩，可以将容易夹伤的部位以及轴承等机械结构遮挡起来，减少外部灰尘和碎屑进入，同时也让整体外观更加整洁、精致。

其次，Gen 2.5 膝盖和小腿护板上的亮金色饰面被低调的哑光黑色外壳取代，与香槟金色部件搭配后，形成更加统一的黑色与香槟金双色设计。

机器人的手臂和手部看起来也更加完整，其中 Gen 3 的双手尤其进行了大幅升级。据特斯拉介绍，Optimus Gen 3 的双手拥有 22 个自由度，功能已经接近人类的手部能力。

此外，Gen 3 的整体外部面板贴合得更加紧密，进一步简化了机器人的轮廓，使其看起来更像一款面向消费者的成熟硬件产品，而不是机械结构大量裸露的实验室测试设备。

Gen 3 一直被定位为专门针对工厂大规模生产而设计的版本。从此次曝光的精细化设计来看，制造工艺的简化以及最终产品的外观都被放在了非常重要的位置。

特斯拉此前曾推迟 Optimus Gen 3 的公开亮相，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）今年春季早些时候曾表示，这款机器人在正式登台前还需要进行一些“收尾工作”。

IT之家注意到，外界最近一次看到特斯拉官方展示 Gen 3，是今年早些时候的一场工程技术演示。当时，特斯拉 Optimus 项目负责人展示了一张 Gen 3 的机器人轮廓图。

目前，特斯拉正将重心放在即将于 10 月 1 日在得克萨斯州韦科举行的下一代 Roadster 发布活动上，因此 Optimus 如果单独举行发布或展示活动，更有可能是在今年晚些时候或明年年初。

在幕后，Optimus 的生产准备工作已经快速推进。今年夏初，特斯拉开始改造位于弗里蒙特工厂、此前用于生产 Model S 和 Model X 的生产线，用于组装 Optimus，目标是在产能爬坡后达到年产 100 万台。

未来的产能目标还要高得多。特斯拉计划在后续将得州超级工厂（Gigafactory Texas）的 Optimus 年产能提升至 1000 万台。特斯拉原本计划在今年启动 Optimus 的大规模量产，而目前距离年底还有大约 3 个月时间，因此这一计划仍有可能实现。

此次在特斯拉 App 内发现这些 3D 模型，也进一步表明特斯拉已经在为软件层面的支持做准备，未来车主和机器人车队管理人员可能可以直接通过手机监控自己的机器人。

现在，剩下的似乎只是等待特斯拉正式公开发布 Optimus。