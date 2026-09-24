育碧新作《雷曼：传奇再叙》PC 版配置要求公开：最低 GTX 1660，推荐 RTX 3070

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IT之家 9 月 24 日消息，育碧官方现已公布《雷曼：传奇再叙》游戏的 PC 版配置要求。本作最低要求酷睿 i3-8100 CPU / GTX 1660 显卡，推荐酷睿 i5-8400/RTX 3070。本作将于 12 月 3 日发售，登陆 PC、PS5、Xbox Series X｜S 和 Switch 2 平台。
IT之家附本作配置要求如下：
|项目
|最低
|推荐
|2K
|4K
|特效设定
|1080P，60FPS
|1080P，60FPS
|2K，60FPS
|4K，60FPS
|CPU
英特尔酷睿 i3-8100
AMD 锐龙 3 3100
英特尔酷睿 i5-8400
AMD 锐龙 5 3600
英特尔酷睿 i5-8400
AMD 锐龙 5 3600
英特尔酷睿 i5-9400
AMD 锐龙 5 3600
|GPU
英伟达 GTX 1660（6GB）
AMD Radeon RX 5500 XT（4GB）
英特尔 Arc A580（8GB）
英伟达 RTX 3070（8GB）
AMD Radeon RX 5700（8GB）
英特尔 Arc A750（8GB）
英伟达 RTX 3070（8GB）
AMD Radeon RX 6750 XT（12GB）
英特尔 Arc B580（12GB）
英伟达 RTX 4080（16GB）
AMD Radeon RX 7900 XTX（24GB）
|内存
|8GB（双通道）
|16GB（双通道）
|系统
|Windows 10（64 位）
|Windows 11（64 位）
|存储空间
|33GB