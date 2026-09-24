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育碧新作《雷曼：传奇再叙》PC 版配置要求公开：最低 GTX 1660，推荐 RTX 3070

2026/9/24 15:07:11 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 24 日消息，育碧官方现已公布《雷曼：传奇再叙》游戏的 PC 版配置要求。本作最低要求酷睿 i3-8100 CPU / GTX 1660 显卡，推荐酷睿 i5-8400/RTX 3070。本作将于 12 月 3 日发售，登陆 PC、PS5、Xbox Series X｜S 和 Switch 2 平台。

IT之家附本作配置要求如下：

项目最低推荐2K4K
特效设定1080P，60FPS1080P，60FPS2K，60FPS4K，60FPS
CPU

英特尔酷睿 i3-8100

AMD 锐龙 3 3100

英特尔酷睿 i5-8400

AMD 锐龙 5 3600

英特尔酷睿 i5-8400

AMD 锐龙 5 3600

英特尔酷睿 i5-9400

AMD 锐龙 5 3600

GPU

英伟达 GTX 1660（6GB）

AMD Radeon RX 5500 XT（4GB）

英特尔 Arc A580（8GB）

英伟达 RTX 3070（8GB）

AMD Radeon RX 5700（8GB）

英特尔 Arc A750（8GB）

英伟达 RTX 3070（8GB）

AMD Radeon RX 6750 XT（12GB）

英特尔 Arc B580（12GB）

英伟达 RTX 4080（16GB）

AMD Radeon RX 7900 XTX（24GB）

内存8GB（双通道）16GB（双通道）
系统Windows 10（64 位）Windows 11（64 位）
存储空间33GB
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关键词：雷曼：传奇再叙育碧PC 配置要求

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