曝移动、电信、联通三大运营商暂停金融分期业务，“0 元购机”全面停办

IT之家 9 月 24 日消息，据新浪科技今日援引知情人士消息，三大运营商旗下的金融分期业务今日起将全面暂停，已有多地运营商员工收到通知。目前，三大运营商客服均已确认此事。

据悉，移动、电信和联通三大运营商此前均推出了自己的分期业务，例如和包信用购、橙分期和沃分期。用户办理套餐时可“顺带”分期购买手机或设备，表面看着像“免费领”，实际是签了贷款合同，每月话费里包含还款金额。

分期业务成为了三大运营商的投诉重灾区，一些线下营业厅为了业绩，往往将分期包装为“0 元购机”的营销活动，用户在不知情的情况下就被办理了分期贷款业务，甚至出现还款逾期影响征信等情况。

知情人士表示，9 月 24 日起，三大运营商金融分期购机业务将停止新受理，不能再新增办理橙分期 / 沃分期 / 和包分期这类 0 元拿手机业务。已经办理的老用户则不受影响，分期合约继续生效。分期业务暂停，预计将会对运营商线下营业厅的业绩造成一定影响。

截至IT之家发稿，移动、电信和联通官方暂未回应上述消息，不过客服已经确认了该消息。

中国电信客服表示，为进一步提升业务服务体验，持续优化产品流程，保障用户权益，将对橙分期产品进行业务升级，暂停受理新业务办理，后续会有官方渠道统一通知；中国移动客服表示，和包信用购产品正在升级，现已全部暂停，不再受理新的申请。已办理客户的存量合约不受影响，仍按原协议正常执行；中国联通客服则表示，沃分期业务会做体验升级，目前无法办理，暂无明确恢复时间。