曝 DeepSeek 确定 75 亿美元第二轮融资，年化营收突破 10 亿美元

IT之家 9 月 24 日消息，据 The Information 今日报道，两名知情人士透露，DeepSeek 年化营收突破 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.23 亿元人民币），已确定 75 亿美元（现汇率约合 504.2 亿元人民币）融资。

报道称，短短数月前，DeepSeek 年化营收尚不足 5 亿美元。营收增长一方面得益于近期上调 API 定价，另一方面也源于其大模型持续受到市场热捧。

报道还称，DeepSeek 正推进第二轮融资，并筹备在上交所上市，这一营收表现有望提振投资者信心。DeepSeek 计划在 10 月底前完成本轮融资，目标募资 500 亿元人民币（约合 75 亿美元），估值目标 5,000 亿元人民币。

知情人士称，梁文锋向投资者透露，DeepSeek 持续将大部分资源投入新模型研发。公司把 70% 以上算力分配给模型训练，留给已有模型推理运行的算力不足 30%。梁文锋表示，调价并未造成客户流失，用户需求依旧强劲。梁文锋还向投资者表示，内部测试显示，公司轻量化模型可在游戏显卡上稳定运行，能够处理用户绝大多数日常任务。