腾讯 WorkBuddy 上线微信小程序发布能力：可使用自然语言生成、上线小程序

IT之家 9 月 24 日消息，腾讯 WorkBuddy 宣布上线微信小程序发布能力，微信小程序从构建到上线的全流程，可在 WorkBuddy 内一站式完成。用户只需用自然语言描述需求，即可生成完整微信小程序，自带数据库、微信授权登录与手机号登录、文件存储等云服务。全程无需写一行代码。

用户将 WorkBuddy 升级至 5.6.1 版本及以上即可体验。

IT之家附官方详细介绍如下：

01、从生成到上线，一条链路跑通

自然语言完成自然流程 ：生成、预览、发布，都能在 WorkBuddy 完成，常规流程无需另外安装开发者工具、配置 AppID 或手动上传代码包。

无需部署，自动连接后端 ：WorkBuddy 可以按需接入云数据库和文件存储（用于存数据）、登录认证（支持手机号和微信登录）、AI 调用等云服务。

上线后支持持续运营：上线后的浏览数据也可继续在 WorkBuddy 里查看，满足应用运营需要。

02、准备好，三步教你做一个小程序

第一步：说需求，生成小程序

方法一：打开 WorkBuddy，切到「代码开发」模式，选择「小程序」，里面有 WorkBuddy 准备的几个推荐场景，点一下就能开始。

方法二：也可以直接在对话框里说：“帮我做一个 XX 微信小程序。”

除了页面长什么样，最好再说清三件事：谁会用、要保存什么数据、想跑通什么流程。比如需要「数据长期保存」「注册登录」「上传图片」「多人参与」，都可以直接写进需求里。

* 为避免生成网页应用类型，描述时记得明确写上「微信小程序」

如果你本来就已经有网页，希望变成小程序的话，也可以跟 WorkBuddy 说句话就能搞定。

第二步：关联云服务

小程序生成后，如果涉及数据保存、用户登录或文件上传，WorkBuddy 会主动提示是否需要连接云服务。

需要保存数据、用户登录、上传文件，或者调用大模型时，WorkBuddy 可以按需接入云数据库、登录认证、文件存储、AI 调用等云服务；

确认之后，再自动完成连接。连接后，数据可以长期保存在云端，用户可以登录自己的账号，图片和附件也能在线上传；有 AI 需求时，还可以直接调用大模型。

想看看数据存得怎么样，打开应用预览区，点应用名旁边的「云服务」标签就能管理小程序的数据、文件、用户和使用情况。

第三步：点「分享」，准备上线！

小程序准备好后，点击应用空间里的「分享」，就进入发布流程。

如果已经有自己的小程序账号，扫码完成绑定，就可以先发布体验版做真机测试；确认没问题后，再按微信官方流程提交审核、发布正式版。

如果暂时没有账号，也可以先创建 14 天试用版，快速验证功能。

小程序账号始终归你所有，账号和发布审核规则以微信官方为准。试用版主要用于体验和验证，暂不支持直接转为正式版。

温馨提示：打算长期运营的话，建议去微信公众平台注册一个自己的小程序账号并绑定，绑定时可以先发体验版做真机测试，确认没问题，再提交微信审核，发布正式版。

发布之后，小程序管理

统一管理更方便！从账号左下角进入「设置 > 数据管理 > 应用」，在这里可以管理已发布的小程序和网页应用、快速查看对应的云服务、需要调整的话，也能直接跳转到对应的任务。

有调试需求的话，WorkBuddy 可以直接唤起微信开发者工具，在真实的小程序环境里预览、真机调试、排查问题。

小程序上线后的用户访问情况、文件存储等云服务也可以继续在 WorkBuddy 里查看。

03、这些都可以做成小程序

最后，还是把话筒交还给 Buddy 们。下面这些场景，都可以试试：

✅打卡、记账、我的订单 —— 微信一键登录，各看各的数据。

✅报名表、工单、资产登记 —— 提交的数据直接进云数据库。

✅报修上报、作品投稿 —— 照片附件直接传云端。

✅工作记录、日常巡检 —— 上传图片、数据实时更新。

以前要上线一个小程序，生成页面只是第一步，后面还有工具、账号、审核一整套流程等着。

现在，这些都在 WorkBuddy 里走完了。你要做的，只需要把需求说清楚。