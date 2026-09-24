宾利放弃到 2030 年全面电动化计划，拟将新车研发周期进一步缩短至 36 个月

IT之家 9 月 24 日消息，据外媒 Autocar 报道，面对充满不确定性的汽车市场，宾利开始转向更加灵活、反应更快的电动化战略，并放弃此前到 2030 年全面电动化的计划。

据IT之家了解，北京时间今天（24 日）早些时候，宾利推出了首款纯电车型托卡尔（Torcal）。

宾利曾在 2020 年宣布，要在本世纪 20 年代结束前淘汰全部燃油车型。此后纯电豪华车型需求降温，燃油车销售规定也有所放宽，宾利因此将纯电动托卡尔的发布时间推迟一年，同时着手开发新一批插混车型。

宾利下一款纯电车型预计将在 2030 年后登场，并有望采用大众集团下一代 SSP 架构的衍生版本。

宾利 CEO 弗兰克-斯特芬 · 瓦利泽在托卡尔首秀活动上接受采访时指出，整个 20 年代的车市不断变化，宾利此前制定的战略已经不再适用。

瓦利泽还谈到了宾利是否重新确定全面电动化的时间表。

各种规划和情况都在变化，我相信监管机构每周都会有新想法，所以我的回答可能和你们预想的不太一样：我们的战略会变得更加灵活。 我们必须更有应变能力，不能只是说：‘计划就是这样。’过去制定一个 10 年计划后，照着执行就可以了，因为当时汽车交付所处的环境相对稳定。现在情况不同了。 我们需要这种灵活性。因此在生产端，我们希望未来能够让纯电和插混车型共线生产，这样就能充分调整产量，同时适应市场需求和法规要求。 所以我们需要大幅提高灵活性，缩短产品周期和研发周期。坦率地说，那种可以预先确定长期规划的时代已经过去了，我认为不会再回来。

为了提升应变能力，瓦利泽透露，宾利已把新车型的研发周期压缩到 48 个月，并计划进一步缩短至 36 个月，与同集团的大众品牌看齐。

保留覆盖多种动力系统的产品阵容同样是宾利提高灵活性的关键。不过，托卡尔不会推出混动版本。一方面，该车平台本身就是纯电车型专属；另一方面，如果增加混动版，托卡尔就会与尺寸略大的添越“形成重叠”。瓦利泽坦诚：“而我确实希望每款产品都有自己鲜明的定位。”