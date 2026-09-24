PS5 模拟器取得新突破，《寂静岭 2：重制版》已可在集成显卡上渲染

IT之家 9 月 24 日消息，PS5 模拟器的发展速度正在远超预期。从《恶魔之魂：重制版》（Demon’s Souls Remake）到《宇宙机器人》（Astro Bot），PS5 模拟已经取得了惊人的进展，甚至这些游戏很快就有望实现 60 FPS 运行。

如今，PS5 模拟似乎又在《寂静岭 2：重制版》（Silent Hill 2 Remake）上取得了进一步突破。

根据最新更新，《寂静岭 2：重制版》已经能够通过实验性的 KyTyPS5 模拟器版本，在集成 GPU 上完成画面渲染。

IT之家注意到，基于同一模拟器的 KyTyPlus 也已经能够使用 AMD Radeon 840 集成 GPU 渲染这款游戏。目前游戏运行速度只有约 4 FPS，但这并不值得过度担忧，因为其他 PS5 游戏的模拟性能此前也曾在很短时间内获得大幅提升。

目前最大的疑问是，PS5 模拟器究竟还需要多久才能达到真正可用的水平。近期，《宇宙机器人》的模拟同样取得了类似进展，这意味着 PC 玩家或许距离在电脑上运行 PS5 游戏已经不再遥远。

考虑到《寂静岭 2：重制版》本身是一款对硬件要求较高的虚幻引擎 5（Unreal Engine 5）游戏，此次进展比此前其他游戏的模拟成果更加令人关注。

未来几周乃至几个月，PS5 模拟器还能取得多大幅度的性能提升，目前仍有待观察。