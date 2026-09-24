市场监管总局：整治“缺斤短两”查处不合格电子计价秤 8544 台

IT之家 9 月 24 日消息，央视新闻今天（24 日）从市场监管总局三季度例行发布会获悉，今年以来，市场监管总局开展电子计价秤市场秩序综合整治“回头看”，共检查电子计价秤 124.6 万台，查处不合格秤 8544 台、计量违法案件 6096 件。

近期，多家量贩零食品牌因“缺斤短两”被多地市监部门突击检查。市场监管总局近日决定在河北、浙江、福建三省开展电子计价秤计量监管试点工作。此次试点创新主要体现在三个方面：

一是技术规范源头升级，从生产端筑牢“防火墙”。市场监管总局发布《电子计价秤型式评价大纲》和《电子计价秤检定规程》两项新规范。要求电子计价秤必须具备“开壳锁机、授权解锁、三码一封”防作弊功能，所谓“三码一封”，就是生产码、维修码、检定码与铅封一体封闭，从技术上堵死拆机改装、加装作弊程序的漏洞。所有产品，必须持证生产、依规入市，严守市场准入第一道关口。

二是全链条穿透式监管，实现“一秤一码”可追溯。市场监管总局建成全国电子计价秤智慧计量监管平台，贯通生产、销售、使用、检定、修理全链条，推动监管由“分段把关”转向“全程贯通”。目前平台已入驻生产企业 235 家、授权维修单位 2182 家，入网新规电子计价秤 90 万台。

在销售端，从明年 1 月 8 日起不得销售不符合新大纲要求的电子计价秤；

在修理端，必须在平台登记并取得生产企业授权，凭“授权解锁”指令方可维修，斩断恶意改装链条。

消费者扫一扫秤上的唯一身份信息码，即可查询这台秤生产、维修、检定的全生命周期“身份档案”，发现计量失准等问题可在线投诉举报。

三是平稳有序推进，不搞“一刀切”。市场监管总局坚持“分类施策、平稳有序、政府引导、市场主导”，对网联电子计价秤设置了合理过渡期，集贸市场公平秤同步升级，最大限度降低经营商户合规成本。

下一步，市场监管总局将及时总结试点经验，加快构建电子计价秤全链条智慧监管体系，以数字化监管赋能民生计量，坚决守好老百姓的“菜篮子”“米袋子”。

据IT之家此前报道，本月早些时候公布的数据显示，目前全国存量电子计价秤达 433 万台，涉及 257.08 万家经营主体，30160 家集贸市场，205 家电子计价秤生产企业，10174 家销售维修主体；试点三省在用电子计价秤 36.55 万台件，涉及集贸市场 2968 家，经营商户 26.22 万户。