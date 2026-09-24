大众安徽与众 09 汽车开启预售，19.99 万元起

IT之家 9 月 24 日消息，大众安徽今日宣布与众 09 汽车正式开启预售，价格区间为 19.99 万元-24.99 万元。该车定位“智能美学纯电轿跑”，预计将在年内上市。

IT之家了解到，该车前脸采用中轴线设计，灯组从大众 Logo 处开始延伸，形成较为犀利的造型。侧面带有智感光棱、高亮黑外后视镜、半隐藏式门及无框车门。高位刹车灯下方配备狼头标识，营造具备辨识度的形象。提供耀夜黑、晨光白、暮光紫、晴海蓝 4 种车色。

规格方面，该车长宽高分别为 5081*1980*1509mm，轴距 3030mm，采用流畅下压 Fastback 溜背设计，辅以宽体车身与上扬肩线，塑造张扬形态。该车拥有 21 英寸轮毂，配备布雷博制动卡钳，前后灯组搭载 422 颗独立可控 LED 发光单元，可实现灯语、动态动画。

内饰方面，与众 09 采用较为科技感的方案，配备贯穿式空调出风口，中控带有大尺寸悬浮屏幕，整合手机无线充电、杯托和储物盒，提供隐夜黑、暖居米和云雾紫 3 种内饰色。该车将搭载端到端智能辅助驾驶模型，可实现高速 / 城区 NOA 和车位到车位 AI 代驾。标配图灵 AI 芯片，总算力 750TOPS，拥有多种激光雷达。

动力方面，该车提供单电机、双电机四驱两种纯电版本。其中单电机车型峰值功率 230kW；双电机四驱车型搭载前 140kW、后 230kW 双电机，全系均配备宁德时代磷酸铁锂锂离子电池组。