奕境 X9 正式上市：满配华为乾崑全栈智能，限时优惠价 27.98 万-35.98 万元

IT之家 9 月 24 日现场消息，奕境 X9 “第二代家庭旗舰 SUV”正式上市，号称满配华为乾崑全栈智能，拥有华为乾崑智驾、鸿蒙座舱、华为乾崑赤兔平台、华为乾崑车载光、华为乾崑车云、华为鲸鳍通信加持。

IT之家附价格信息如下：

增程四驱 Ultra+ 旗舰长续航版：36.98 万元

增程四驱 Ultra+ 长续航版：32.98 万元

增程四驱 Ultra：29.98 万元，选装四激光雷达价格 30.98 万元

增程 Max 长续航版：28.98 万元

全系车型还可在此基础上享受价值 1 万元的超级置换礼，限时优惠价区间来到 27.98 万-35.98 万元。

奕境汽车董事长汪俊君在发布会现场更是喊出了“最好的华为在奕境”的口号，东风与华为全价值链深度共创模式，行业只此一家。这种模式下诞生的奕境，坚定不移地与华为站在一起，把最好的技术持续带给用户。对企业是战略选择，对用户是值得信赖的长久承诺。

新车将首发搭载鸿蒙座舱 HarmonySpace 6，配备双 17.2 英寸 3.4K 蝶羽双联屏，采用 21:10 比例设计，分辨率达到 3.4K，并支持柔光技术。

该车还搭载 896 线双光路图像级激光雷达，最高采用华为乾崑四激光方案，拥有 140 亿公里累计智能辅助驾驶里程，号称行业第一。

奕境 X9 长 5301mm、宽 2015mm、高 1820mm，轴距为 3120mm，拥有“9 系最宽第三排座椅”，第三排坐垫宽 1101mm；“9 系最大”133° 第三排靠背角，满员状态下后备箱容积为 484L。

新车前排座椅靠背后可安装小桌板，中控扶手箱处设置有四个杯架，可供一排、二排使用；首发 17.2 英寸蝶羽双联屏，同时配备有二排娱乐吸顶屏。

奕境 X9 除了前排搭载了蝶羽双联屏外，还拥有 HUAWEI XHUD、HUAWEI XPIXEL 百万像素智慧投影大灯、HUAWEI XSCENE 车载激光投影等影音配置。

奕境 X9 主副屏支持滑动分享观影内容，同时，用户还可以主动滑动投屏至 HUAWEI XHUD 和 HUAWEI XSCENE 车载激光投影。

该车的中控屏支持华为鸿蒙座舱 AI 陪伴机器人“哈蒙蒙”，它可以吸附在屏幕上，能够转动脑袋，是小艺的亲密搭档。当用户唤起小艺时，这款机器人的眼睛会亮起来，还能转过头来看向用户，增添互动趣味性。

新车还内置 HUAWEI SOUND 21 扬声器音响系统，支持 7.1.4 环绕立体沉浸声场，并配备星环散射体。

奕境 X9 号称自带“顶级生态”，支持 120 万停车场车位到车位一键直达、30 万停车场无需找码缴费、超 3000 家洗车店预约洗车、超 200 万充电桩即插即充。

奕境 X9 首发行业最高标准安全架构“天穹智盾”，支持与华为乾崑智驾 ADS 5 及 CAS 5.0 六维防碰撞体系深度协同。车身采用 2400MPa 超高强度钢，整车铝合金与高强钢占比超 92%，强度较行业主流提升 20%，并配备三层防弹级电池装甲。

底盘方面，新车全系标配基于 HUAWEI XMC 乾崑数字底盘引擎赋能的赤兔平台，搭载全铝底盘并由欧洲大师团队参与调校。

新车基于 800V 高压平台打造，搭载宁德时代 74.29kWh 电池，CLTC 工况纯电续航 465km，在华为 XMC 全域融合架构的加持下，新车综合续航超过 1500km，配有双腔空悬，双向 14° 后轮转向令 5 米 3 的车也有 5 米 3 的转弯半径。