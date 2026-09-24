奥迪 A6 Sportback e-tron 单次充电行驶 1338 公里，创吉尼斯世界纪录

IT之家 9 月 24 日消息，米科 · 马尔奇克（Miko Marczyk）又创纪录了。去年，这位波兰拉力赛车手曾驾驶一辆斯柯达 Superb 柴油版，仅凭一箱燃油行驶了惊人的 2831 公里。如今，他再次为量产车创造吉尼斯世界纪录。这一次，他将柴油换成了电力，驾驶一辆名字更加复杂的车型 —— 奥迪 A6 Sportback e-tron，单次充电行驶了 1338 公里。

据IT之家了解，2025 年，这位当时的欧洲拉力赛冠军驾驶第四代 Superb 横跨欧洲并返回（如果把 20 世纪 30 至 40 年代的车型也算在内，则属于第五代），最终实现百公里 2.61 升的平均油耗。

这一次，他接受的是完全不同类型的续航挑战，不过依然没有离开大众集团。马尔奇克驾驶的是奥迪旗下这款豪华掀背车，其 WLTP 续航里程最高可达 777 公里。但这位拉力赛车手最终行驶的距离比官方续航数据高出约 72%。

此次挑战于 9 月 11 日凌晨 1 点 55 分在波兰开始。马尔奇克沿维斯瓦河一路行驶，途经克拉科夫、桑多梅日、华沙、托伦和格鲁琼兹，随后抵达波罗的海沿岸的海尔半岛。之后，他掉头返回，并沿途经过了大部分相同的路线。

出发超过 45 小时后，这辆 A6 终于在托伦和切霍齐内克之间的某处耗尽电量。

没有作弊！

当然，他可不是把奥迪放在拖车上拉了大半程才跑出这个成绩。整个过程中，这辆车始终行驶在公共道路上，并需要面对正常交通状况，包括早晚高峰。挑战期间的平均气温约为 15 摄氏度，最低曾降至 7 摄氏度。

真正夸张的是能耗数据。马尔奇克的平均能耗仅为每百公里 7.09 千瓦时，不到 A6 Sportback e-tron 官方综合能耗数据的一半。

不只是驾驶员，汽车本身也很重要

当然，这项成绩也离不开奥迪这款车本身的性能。

A6 Sportback e-tron 的风阻系数仅为 0.21，是奥迪迄今为止空气动力学性能最出色的量产车。该车还配备了一块容量可观的电池组，净容量达到 94.9 千瓦时，其制动能量回收功率最高可达 220 千瓦。

奥迪表示，在日常驾驶中，大约 95% 的制动过程都可以通过能量回收完成。

马尔奇克还分享了常见的“超省电驾驶守则”：熟悉车辆特性、合理使用能量回收、保持正确的轮胎气压、提前预判交通状况，并避免不必要的加速和制动。

但这并不是电动汽车单次充电续航总纪录

不过，这项成绩有一个重要的前提：它并不是电动汽车单次充电行驶距离的吉尼斯世界纪录总纪录。

目前，这项纪录仍由德国的 TUfast Eco Team 保持。2023 年 9 月，该团队驾驶一辆名为“muc022”的微型原型车，在单次充电情况下行驶了 2573.79 公里。

因此，马尔奇克此次创造的是量产车单次充电续航纪录，而不是电动汽车单次充电行驶距离的绝对纪录。

尽管如此，一辆电动奥迪在公共道路上单次充电跑出 1338 公里，本身依然相当惊人。

马尔奇克此次挑战持续了超过 45 小时，并且对整个行程的每一个环节都进行了有意优化。可以想象，这样的驾驶过程并不轻松。这种驾驶方式与普通日常驾驶相差甚远，就像拉力赛赛段与周末悠闲兜风之间的区别一样。