瑞声科技 2026 财年上半年归母净利润 9.01 亿元，同比增长 2.9%

IT之家 9 月 24 日消息，瑞声科技今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）上半年（2026 年 1 月～2026 年 6 月）报告：

营业总收入 ：145.06 亿元，同比增长 8.9%

毛利润 ：32.44 亿元，同比增长 17.81%

毛利率 ：22.4%

归母净利润 ：9.01 亿元，同比增长 2.9%

经营现金流 ：19.14 亿元，同比下降 33.84%

基本每股收益 ：0.79 元

稀释每股收益 ：0.79 元

资产负债率：19.7%

AI 解读 本次财报业绩符合市场预期，收入和净利润均实现同比增长，毛利率提升明显。 公司主营业务说明 瑞声科技是全球感知体验解决方案的领先企业，在声学、光学、电磁传动、传感器及半导体、精密制造等领域拥有强大综合竞争力，产品覆盖智能手机、智能汽车、VR / AR、智能家居等多个智能硬件领域。 2026 财年上半年财报亮点 营业收入达到 145.06 亿元，同比增长 8.9%，收入再创新高

归属于母公司股东净利润为 9.01 亿元，同比增长 2.9%

毛利率提升至 22.4%，同比提升 1.7%，产品结构优化和运营效率提升带动盈利改善

基本每股收益为 0.79 元，稀释每股收益为 0.79 元

经营活动现金流净额为 19.14 亿元 业务分部表现 声学及电磁传动业务：收入 60.12 亿元，同比增长 14.2%，毛利率 28.6%，同比提升 0.7 个百分点，高端智能手机市场份额持续提升

车载声学业务：收入 22.3 亿元，同比增长 23.1%，毛利率 20.1%，同比下降 3.2 个百分点

光学业务：收入 20.5 亿元，同比下降 22.7%，毛利率 10.2%，同比持平

精密结构件及散热业务：收入 32.5 亿元，同比增长 12.5%，毛利率 23.1%，同比提升 4.1 个百分点，其中散热业务收入同比大幅增长约 400%

传感器及半导体业务：收入 8.58 亿元，同比增长 41.0%，毛利率 14.6%，同比改善 2.5 个百分点 未来展望 瑞声科技将抓住 AI 产业发展红利，持续深化声学及电磁传动业务整合，向 AI 终端、人形机器人、智能座舱等新赛道输出复合化解决方案，挖掘产品增值空间，打开长期成长潜力，多个具备百亿级收入潜力的新赛道将成为未来增长新动力。

风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。