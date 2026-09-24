荣耀 CEO 李健公布 Magic9 手机价格：16+512GB 国补到手 5499 元

IT之家 9 月 24 日消息，今天（24 日）下午，荣耀终端股份有限公司 CEO@荣耀李健 宣布，今年是荣耀 Magic 系列诞生的第十年。“荣耀 Magic9 不仅是我们对科技创新的‘敢想敢不同’，更是献给每一位新老用户的十年诚意之作。”

同时，李健公布了这款新机的价格（IT之家注：16+512GB）。

“行业最低价”：6499 元

“Magic 十年钜献价”：5999 元

国补到手价：5499 元

随后，博主 @数码闲聊站 爆料了该机的部分配置信息：6.37 英寸 1.5K+120Hz LTPS 小直屏，极窄四等边，骁龙 8E5 处理器，8000mAh 电池 +80W+50W；55Mp 1:1 方形前摄，后置 200Mp 1/1.4 英寸主摄 +50Mp 超广角 +200Mp 1/1.56 英寸 3.5X 潜望长焦；3D 超声波指纹，IP68/IP69/IP69K 防水。

本月早些时候，荣耀正式官宣全新年度旗舰荣耀 Magic9 系列将于 9 月 28 日正式发布。荣耀官方表示，作为承接荣耀 Magic 系列十年沉淀、同时也是荣耀品牌焕新后的首款作品，荣耀 Magic9 系列秉持“敢想敢不同”的品牌态度，将在外观、影像、AI 三大维度迎来全面进阶。

此前爆料信息显示，荣耀 Magic9 系列将提供多款机型选择，其中“超能版”有望内置主动散热风扇，用来释放高性能场景下的硬件潜力。骁龙 8 Elite Gen6 处理器、自研驭光 H1 芯片都有可能出现在该系列机型上，Pro Max 版本有望支持全焦段 4K 120 帧视频拍摄。

续航与外观部分，该系列中的小尺寸机型预计配备 6.36 英寸屏幕，电池容量或达到 8000mAh；更高规格的版本电池容量最高据传可达 10000mAh。配色方案覆盖爆米黄、开场白、幕布黑、橄榄青等多种风格。