布加迪美国首个住宅项目将落户迈阿密，提供高端管家服务

IT之家 9 月 24 日消息，布加迪近日宣布将在美国开发首个住宅项目，并承诺提供人们对这个超豪华品牌所期待的独特性、精湛工艺以及极具辨识度的品牌元素。不过，布加迪目前还没有公布具体售价。

这个名为 Bugatti Residences Miami 的住宅项目位于迈阿密河畔，靠近布里克尔（Brickell）金融区。项目由 Prosper Group 与比利时 Versluys Group 联合开发，建筑设计将由 Brandon Haw Architecture 负责，室内设计则交由设计工作室 Yabu Pushelberg 操刀。就设计团队阵容而言，这显然是一套相当豪华的配置。

值得注意的是，布加迪目前公布的信息中几乎没有类似“规格表”的具体细节。据报道，该项目总价值约为 6.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 43.7 亿元人民币），开发商已经斥资 5,000 万美元（现汇率约合 3.36 亿元人民币）购入这块面积约 1 英亩的土地。这座迈阿密摩天大楼共 60 层，包含 183 套公寓。

布加迪表示，从建筑和室内设计到住户抵达住宅时的整体体验，项目都将受到其“艺术、形式、技术”（Art, Forme, Technique）理念的影响。

住户还将获得由 Rhodium 提供的高端管家服务，后者是该住宅大楼的独家运营合作伙伴。

除此之外，目前能够了解到的具体信息就很少了。布加迪尚未公布大楼的最终设计，也没有透露住宅的面积和售价，尚未公布具体配套设施，更没有给出预计完工时间。目前，该项目仅计划于 2027 年上半年启动销售。

事实上，布加迪此前已经有推出品牌住宅项目的先例，可以大致了解这种住宅会是什么样子。

布加迪在迪拜的住宅项目配备私人泳池、以法国里维埃拉为灵感打造的私人海滩，以及能够直接将车送入顶层复式住宅的专用电梯。据开发商 Binghatti 公布的信息，目前仍在售的顶层复式住宅起售价为 1.55 亿阿联酋迪拉姆（现汇率约合 2.84 亿元人民币）。

至于迈阿密的住户未来能否把自己的 Chiron 停在客厅沙发旁边，目前仍不得而知。至少现在来看，布加迪主要是在出售一个品牌、一处滨水豪宅地址，以及几段关于“极致卓越”的宣传文字。而在迈阿密的豪宅公寓市场，这些或许已经足够了。